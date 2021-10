Moltissimi in casa hanno un’anta della dispensa dedicata a prodotti a base di farine, dove certamente saranno conservati anche pasta e riso. Questo luogo è il covo ideale delle fastidiosissime farfalline della pasta dette anche tarme del cibo. Per essere ancora più tecnici, il nome corretto è tignola fasciata del grano che si nutre, appunto, di grano, farina e derivati. Se non contrastati, questi terribili insetti infesteranno in modo massivo casa nostra mangiando le nostre riserve di pasta e depositandovi colonie di uova. Per scongiurare questo sgradevole fenomeno domestico, ecco le soluzioni pratiche e veloci per eliminare definitivamente le farfalline da pasta e farina.

Ispezione e pulizia

Fastidiosi ospiti possono celarsi in ogni angolo della casa. Infatti, sebbene sarebbe opportuno fare attenzione perché queste spie dicono che ormai blatte e scarafaggi orribili infestano casa, questi potrebbero non essere gli unici invasori. Le farfalline trovano riparo, come detto, nei pacchi di pasta quindi sarà opportuno ispezionare attentamente la dispensa ed ogni pacco aperto. Proprio qui dentro le farfalle mangiano, depongono le uova e defecano: di certo non il condimento che cercavamo. Dunque, una volta rimossi i prodotti dovremo pulire a fondo, possibilmente prima con aspirapolvere e a seguire con acqua e aceto. Sembrerà un lavoro eccessivo, ma questi insetti hanno una grande capacità di resistenza.

Ecco le soluzioni pratiche e veloci per eliminare definitivamente le farfalline da pasta e farina

Le uova ancora non schiuse potrebbero sembrare delle fitte ma piccole ragnatele, mentre le larve devono essere cercate negli angoli della cucina.

Una volta compiute le dovute pulizie, per scongiurare che questi ospiti tornino possiamo applicare delle soluzioni naturali. Queste spaziano dall’utilizzo di oli essenziali come la citronella o l’eucalipto, con i quali possiamo bagnare dei batuffoli di cotone da lasciare vicino alla pasta. Sicuramente un metodo efficace, ma se dovesse risultare troppo forte anche per noi possiamo scegliere di virare su una foglia altrettanto sgradevole per le tignole. Le foglie di alloro, sia secche che fresche, sono un repellente naturale da lasciare vicino a farina, pasta e riso che terrà ben lontane le farfalline.

Maniere forti

Tuttavia, molto probabilmente il nostro obiettivo non è solo tenerle lontane, ma di sbarazzarcene per sempre. Per fare questo, potremmo attaccare allo sportello dell’anta dove conserviamo farina e pasta un semplice foglio di carta con del nastro adesivo. Sopra a questo, attaccheremo del nastro biadesivo per ottenere in men che non si dica una fenomenale carta moschicida. Disponiamo più strisce per amplificare il risultato e catturare in poco tempo tutte le farfalline della pasta.

