Anche se sono dei piccoli animaletti che non rappresentano un pericolo per l’uomo, i ragni sono davvero degli insetti fastidiosi e poco gradevoli da ospitare in casa.

A chi non è capitato di alzare la testa verso il soffitto oppure sotto i mobili e di aver notato graziose ragnatele negli angoli, suscitando l’imminente desiderio di eliminarle subito?

Avere ragnatele in casa non significa affatto scarsa pulizia, in quanto si formano molto velocemente senza neanche avere il tempo di rendersene conto.

Gli aracnidi prediligono ambienti bui, asciutti, tiepidi e nascosti.

Per tenerli lontani dalle case basterà ricorrere ad alcuni semplici accorgimenti, in questo caso, per gli amanti delle piante, anche molto piacevoli.

Infatti profumate, belle e colorate queste sono le piante che bloccano l’arrivo di questi insetti nelle nostre case tenendoli lontano il più a lungo possibile.

La prima cosa da fare è sicuramente quella di rimuovere la ragnatela, magari catturando con essa anche lo stesso ragno per evitare che le riformi di nuovo.

Inoltre i ragni poco tollerano gli odori intensi, come la lavanda, le foglie di eucalipto, la calendula, erbe aromatiche come il rosmarino, la menta e il basilico.

Profumate belle e colorate queste sono le piante che bloccano l’arrivo di questi insetti nelle nostre case, vediamo come.

Lavanda

La lavanda e le erbe aromatiche sono piante dall’azione repellente, che se vengono collocate vicino a porte e finestre riescono, grazie alla loro fragranza, a non far entrare gli aracnidi che sono sempre in agguato.

La calendula

La calendula, piantata nell’orto, nel giardino o fuori al terrazzo oltre a regalare bellissime margherite, risulta essere un ottimo repellente per tenere lontani gli insetti.

Infatti la calendula è un modo del tutto naturale per allontanare non solo i ragni ma anche moscerini e zanzare.

Foglie di eucalipto

Anche le foglie di eucalipto vengono in aiuto per debellare questi fastidiosi insetti grazie al loro odore molto forte.

Si possono disporre, messe in giro per casa, varie piantine che oltre ad allontanare i diversi insetti che girovagano per le stanze, rilascino negli ambienti gradevoli e delicate profumazioni.

Si possono inserire gli oli essenziali di eucalipto anche nei ripostigli, armadi e cassetti per non avvistare più questi animaletti dalle tante zampe.

Profumate, belle e colorate queste sono le piante che bloccano l’arrivo di questi insetti nelle nostre case che poco gradiscono i loro odori.

