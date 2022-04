Il lunedì di Pasquetta si dedica notoriamente alla gita fuori porta. Le soluzioni possono essere tantissime: possiamo fare una bella grigliata all’aperto oppure una passeggiata nel verde, magari con un bel pic-nic. Quando affrontiamo delle giornate come queste è importantissimo, se non fondamentale, avere delle scarpe adatte. Se, infatti, camminiamo per molto tempo, è sempre meglio indossare scarpe comode.

Le scarpe per camminare, in realtà, andrebbero indossate anche se stiamo camminando in città. Infatti, nonostante il terreno della città sia principalmente piatto, perché fatto di asfalto o cemento, evitiamo di indossare scarpe con una suola troppo piatta. Questo soprattutto se camminiamo per tanto tempo.

Se facciamo delle lunghe passeggiate nel verde, dobbiamo assolutamente avere delle scarpe per camminare. Non si sa perché, ma viviamo con l’idea che le scarpe per camminare siano brutte e poco alla moda. Ma questo non è assolutamente vero, ci sono tantissime scarpe che sono super fashion da indossare per le lunghe passeggiate nel verde.

Soprattutto perché le grandi maison della moda hanno riscoperto, grazie anche al periodo di lockdown, il piacere della vita all’aperto. La precollezione Dior uomo è incentrata sul tema montagna, come anche la main collection di Dsquared2. Insomma, la moda ama il verde ma, per essere cool nell’outdoor, non serve per forza indossare i brand del lusso.

Ecco le scarpe comode per chi ama camminare tanto in città e anche nelle gite fuori porta

Partiamo subito dal vero guilty pleasure della moda. Un marchio poco conosciuto, ma che in realtà sta spopolando tantissimo. Parliamo delle Hoka One One, queste sono delle scarpe comodissime in tantissimi modelli e colori. Presentano una bella suola comoda per ogni occasione. Infatti, ci sono quelle per strada, palestra, corsa, lifestyle e per fare escursioni. La cosa davvero carina è che non si presentano con colori noiosi o altro, ma sono super alla moda, con forme e colori molto cool.

Altra scarpa super alla moda è quella di UnderArmour. Tra colorazioni vitaminiche, forme accattivanti e ovviamente comfort, queste scarpe sono assolutamente ottime per camminare.

Altro brand storico che opera nel settore sportivo è Mizuno. Un brand molto interessante sia per l’offerta sia per la qualità, ma anche per il buon prezzo. Una scarpa che sa unire comfort, estetica e qualità a un prezzo veramente unico. E allora ecco le scarpe comode per chi ama camminare ed evitare dolori ai piedi.

Approfondimento

Glutei sodi come il marmo con questo semplice esercizio che possiamo fare a casa e in palestra