La ricerca della felicità è un po’ una “missione” che, chi più chi meno, ci vede tutti coinvolti. I modi in cui cerchiamo di raggiungerla possono invece essere di diversa natura, anche in base alle diverse inclinazioni personali. C’è chi investe sulla carriera, chi sulla famiglia, chi cerca di prendere il meglio da ogni ambito.

Tuttavia, sappiamo bene che è insita nell’uomo una certa paura del futuro e dunque dell’ignoto, di tutto ciò che non può controllare. È anche per questo che molti, oltre alla felicità, rincorrono la buona sorte.

Anche qui possiamo trovare gli scaramantici, quelli che evitano determinate date, si paralizzano di fronte a un gatto nero e hanno il terrore degli specchi. Allo stesso modo, esistono gli amanti dell’astrologia e degli oroscopi e quelli che, se possibile, si dotano di qualche amuleto portafortuna.

Non solo amuleti

Tra gli amuleti più utilizzati, grazie anche ad alcuni principi dell’olistica, troviamo alcune pietre che sarebbero in grado di attirare a noi energie positive. Ecco, infatti, le pietre che dovremmo sempre indossare a questo scopo sono diverse e tutte di rara bellezza.

Prima di scoprirle ricordiamo che, con l’obiettivo di attirare fortuna in casa propria o nel proprio ufficio, possiamo utilizzare anche mezzi inaspettati. Alcuni di questi potremmo averli già a portata di mano.

Ci riferiamo ad alcune erbe aromatiche che molti di noi utilizzano ampiamente in cucina e che sarebbero degli ottimi portafortuna.

Perché, poi, non buttare un occhio anche al mondo dei sogni? Ne esisterebbe uno in particolare che sarebbe portatore di ricchezza e buona sorte. Approfondire anche quest’ambito ed appuntarsi ciò che abbiamo appena sognato potrebbe rivelarsi un metodo per guardare al futuro con maggior fiducia.

Ecco le pietre che dovremmo sempre indossare per attirare la fortuna e far sì che i nostri desideri si realizzino

Esisterebbero, dunque, pietre che, grazie alla loro influenza, ci potrebbero aiutare a realizzare i nostri desideri. Come? Stimolando la nostra voglia di fare, la determinazione, guidandoci verso le scelte giuste da compiere.

Lapislazzuli

Considerata la pietra della saggezza e del ragionamento, ci renderebbe intuitivi e con la mente pronta.

Pietra di luna

Un vero e proprio porta fortuna che favorirebbe il controllo su noi stessi e sui nostri obiettivi.

Corniola

Adatta ai nuovi inizi, aiuterebbe a portare a termine con successo i propri progetti.

Pietra di sole

È chiamata pietra della determinazione, stimolerebbe l’ottimismo e la fiducia in noi stessi attirando eventi positivi.

Basterà cercare online o magari frugare in qualche mercatino caratteristiche per procurarci ognuna di queste splendide pietre. Chissà che non sia la volta buona che i sogni diventino realtà.

