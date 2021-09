C’è chi crede che tutto sia già scritto e che poco possiamo contro la sorte, buona o cattiva che sia.

Per altri invece, se da un lato il nostro destino segue un corso prestabilito, condizionato anche dalle nostre scelte, dall’altro sicuramente un po’ di fortuna non guasta.

Come attirarla dunque nella nostra vita?

C’è chi segue dei riti prestabiliti e chi porta con sé degli oggetti particolari.

Pochi sanno però che a volte la soluzione è molto più vicina di quanto pensiamo. Basta buttare un occhio in dispensa per controllare se abbiamo tutto il necessario per preparare dei sacchettini portafortuna.

Queste erbe che molti di noi hanno in cucina sono anche degli ottimi portafortuna

Alloro, salvia e rosmarino. Secondo alcune credenze popolari, queste erbe che molti di noi hanno in cucina sono anche degli ottimi portafortuna.

L’alloro è l’erba protettiva per eccellenza, legata agli elementi sole e fuoco, era usato già nell’antichità per allontanare le energie negative. Non a caso questa pianta aromatica è utilizzata ancora oggi per le corone di alloro dei neolaureati, con l’augurio di una vita professionale ricca di soddisfazioni

La salvia, legata al pianeta Giove e all’elemento aria, dovrebbe proteggere dalle malattie assicurando benessere e protezione, portando denaro e prosperità.

Il rosmarino, anch’esso legato al sole ed al fuoco, è un elemento di purificazione fin dall’alba dei tempi. Oltre a proteggere dalle negatività, sarebbe in grado di allontanare grandi dolori interiori come la fine di un amore.

Come preparare questi portafortuna?

Come abbiamo detto, la soluzione più pratica e carina è quella di preparare dei sacchettini; questo, inoltre, ci permette di unire al potere di queste erbe quello dei colori.

Ad esempio, il colore verde è legato al denaro ed alla guarigione, mentre il rosso significa ovviamente amore, energia e passione.

Il giallo è particolarmente indicato per chi ha dei blocchi mentali da superare, infondendo coraggio e favorendo l’apprendimento.

L’arancione infine è legato al successo negli affari e più in generale nel lavoro.

Una volta scelto il colore più adatto all’intento, durante la preparazione delle erbe e la chiusura del sacchetto, è molto importante pensare intensamente al nostro desiderio o a ciò che ci turba.

Porteremo così sempre con noi anche un po’ dei nostri sogni e desideri.

