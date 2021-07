Avere un giardino o una casa circondata da piante e fiori è favoloso. Purtroppo, però, è un lusso che chi possiede il “pollice nero” non sempre si concede. La paura ed il dispiacere di far morire le piante a volte e tale che fa fare marcia indietro. È il caso, dunque, di rinunciare a una bella casa ricca di piante e fiori e ad un bel giardino? Certo che no. Ecco le piante indistruttibili anche per chi non ha il pollice verde. Sono davvero a prova di killer!

Le tipologie

Bisogna ricordare, ovviamente, che ogni pianta ha proprie caratteristiche e questo significa che necessiterà di cure diverse e luoghi diversi. Più sole, più ombra, più caldo, più fresco, poca acqua, molta acqua, ubicazione interna, ubicazione esterna e via discorrendo. Normalmente, è questo che mette in crisi le persone che non s’intendono molto di piante e fiori. Fortunatamente, però, le piante che vedremo qui di seguito necessitano di ben poca cura.

Ecco le piante indistruttibili anche per chi non ha il pollice verde

Aloe

Pianta perfetta per interno ed esterno della propria casa, necessita di poche cure ed attenzioni. Ne esistono diverse specie, una tra le più comuni è l’aloe vera.

Crassula

Questa magnifica pianta grassa è perfetta sia all’interno che all’esterno della casa. Non ama, però, le temperature rigide. Se la si vuole posizionare fuori, è quindi consigliato sistemarla in un punto soleggiato, dal momento che ama il calore.

Dracaena Marginata

La dracaena marginata può essere di molte varietà differenti. Questa pianta è perfetta per gli interni di case ed appartamenti e si adatta bene anche agli ambienti meno luminosi.

Echeveria

L’unica accortezza che bisogna presentare con questa splendida pianta è di non lasciarla fuori quando le temperature iniziano ad abbassarsi eccessivamente. Diversamente non necessita di alcuna cura particolare.

Kentia

Di base risulterebbe essere una piccola palma. Le sue uniche necessità sono clima mite (in inverno deve essere riposta all’interno della casa) e bisogna evitare di lasciarla nella corrente d’aria.

Peperomia Angulata

Perfetta per interni ed esterni, anche se negli ambienti esterni fiorisce più facilmente.

Pothos

Di varie tipologie, questa pianta necessita soltanto di terreno umido.

Sansevieria

Pianta favolosa che necessita di ben poche cure!

Sedum Morganianum

Davvero facile e semplice è la cura di questa pianta perfetta per chi non ha il pollice verde.

Ecco quali piante sono più indicate per chi non possiede il pollice verde ma vuole comunque avere una casa ricca di piante e fiori.