L’aloe vera è una pianta davvero splendida e meravigliosa. Non solo è esteticamente molto bella ma possiede anche moltissime proprietà benefiche per il corpo. Essa è originaria della Repubblica Dominicana dunque del Sud America. È una pianta grassa con foglie a ciuffo. Sono proprio queste ultime ad essere utilizzate per la realizzazione dei suoi sottoprodotti.

Ecco quali sono le proprietà di questa favolosa pianta dalla versatilità incredibile

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’aloe vera ha potenti proprietà confermate anche dalla scienza, tra le quali:

è un potente antinfiammatorio;

ha alte proprietà cicatrizzanti;

è un coagulante naturale;

è un gastroprotettore;

possiede proprietà lassative;

ha un alto potere lenitivo;

ha un effetto analgesico;

rinforza le difese immunitarie;

è un antibatterico;

è molto idratante ed emolliente.

Cosa si crea con l’aloe vera?

Le proprietà di questa favolosa pianta dalla versatilità incredibile si ottengono principalmente dalle foglie, tramite le quali verrà ricavato un succo ed un gel.

Il succo viene utilizzato per la produzione di bevande e integratori alimentari che fanno molto bene all’organismo in quanto:

stimola l’attività epatica;

aiuta a depurare l’organismo;

ha proprietà diuretiche;

benefico per i reni;

aiuta la digestione.

Per una corretta assunzione è consigliato bere il succo di aloe in piccole quantità, da 20 a 60 millilitri massimi al giorno, ottimale risulterebbe 40 millilitri. Consumarlo circa 30 minuti prima dei pasti o, ancor meglio, a stomaco vuoto la mattina. Non eccedere nel consumo per evitare controindicazioni quali, ad esempio, effetti lassativi indesiderati. Si sconsiglia il consumo alle donne in stato di gravidanza o allattamento, e su persone che soffrono spesso di dissenteria.

Il gel è invece utilizzato per uso esterno. Tramite esso si possono creare moltissimi cosmetici e creme per il corpo grazie al fatto che:

è un ottimo doposole;

ha un effetto antietà;

è ottimo per curare ustioni e scottature grazie alle sue proprietà emollienti e lenitive;

è utile sulle ferite visto che è ha un portentoso effetto cicatrizzante;

aiuta a migliorare il problema dell’acne, dell’eczema e dell’herpes.

Esso è anche utilissimo per la cura dei capelli in quanto rafforza il cuoio capelluto ed aiuta a combattere la formazione di forfora.

Infine, l’utilizzo di gel di aloe vera è sconsigliato su ferite profonde, donne in stato di gravidanza ed allattamento ed a bambini di età inferiore ai dieci anni.