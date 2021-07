Quando ci si interroga su dove passare le vacanze sono tre le caratteristiche a cui spesso si presta attenzione. La destinazione dovrebbe essere bella, avere delle attrazioni turistiche interessanti e, soprattutto, non costare troppo. Specialmente quest’anno, infatti, in cui la pandemia ha colpito i risparmi di tantissimi italiani l’attenzione al portafoglio è diventata particolarmente importante.

Ecco perché oggi andremo alla scoperta di alcune località stupende in un Paese che tende a costare meno del nostro. Infatti, sono queste le fantastiche isole non lontane dall’Italia in cui passare un’estate indimenticabile. Vediamo subito di che Nazione si tratta.

Una meta ideale per passare vacanze stupende senza spendere troppo

Da molto tempo la Croazia attira tantissimi turisti, colpiti dalle sue spiagge candide, le acque cristalline e, soprattutto, i costi ridotti. Eppure, anche tra i più esperti conoscitori di questo Paese, in pochi sanno che nasconde delle piccole stupende perle tutte da scoprire.

Parliamo delle tante isole che costellano la costa opposta a quella italiana del Mar Adriatico. Qui ci si potrà dedicare alla movida estiva più sfrenata oppure ricercare la serenità in piccoli angoli di paradiso riservati e poco conosciuti.

Se si cerca un po’ di serenità e tranquillità, la scelta giusta è sicuramente quella di visitare l’isola di Brac. Qui si potranno trovare alcune delle spiagge più belle della Croazia, come anche tante piccole cale poco conosciute e ancor meno frequentate.

Gli amanti della natura più selvaggia non dovrebbero invece perdersi una visita all’isola di Mljet, piccolo lembo di terra che racchiude un bellissimo parco naturale. Qui sarà facile perdersi nei boschi, affrontando itinerari di trekking e scoprendo antichi monasteri.

Infine, se si è amanti della movida l’isola perfetta per passare le vacanze è sicuramente quella di Hvar, dove ristorantini e locali notturni abbondano.

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore