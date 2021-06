Siamo nel pieno boom di produzione e consumo delle ciliegie. Apprezzate non solo per il gusto ma anche per gli effetti benefici all’organismo, non possono mai mancare sulle tavole degli italiani.

L’Italia è uno dei Paesi leader mondiali della produzione di ciliegie, non solo a livello quantitativo ma anche qualitativo. Nelle prossime righe faremo un viaggio da Nord a Sud cercando di elencare il meglio che la nostra penisola ha da offrirci.

Ecco le migliori 5 varietà di ciliegie tutte Made in Italy

Partiamo con la Ciliegia di Vignola IGP, la cui coltivazione ha origini antiche nelle province di Modena e Bologna. Il colore della buccia varia dal rosso acceso a rosso scuro e la consistenza della sua polpa è molto croccante. Il sapore dolce e fruttato la rendono perfetta da mangiare come snack a fine pasto, o da utilizzare in svariate ricette dolci.

Restiamo in Emilia Romagna dove possiamo trovare una varietà di ciliegie, eletta nel 2019 come la migliore d’Italia. Stiamo parlando della Sweet Lorenz, una ciliegia molto grossa dalla buccia rosso scuro e brillante, e dalla polpa rosa, croccante e succosa. È molto ricercata sul mercato ed anche abbastanza costosa.

Nella zona sud orientale del Piemonte invece troviamo una varietà di ciliegia molto particolare chiamata Bella di Garbagna. Grazie alla sua consistenza particolarmente croccante è perfetta per le lunghe conservazioni nell’alcol, dove mantiene intatta anche la sua dolcezza.

Andando verso Sud

Ora ci spostiamo in Sicilia, nella zona del Catanese, dove spicca la famosa Ciliegia dell’Etna DOP.

Essa si contraddistingue per le dimensioni generose ed il classico colore della buccia di un rosso molto brillante. Ogni morso a questa ciliegia è un’esplosione di croccantezza e di dolcezza dovuta anche alla bassa acidità. Raccolta a mano tra giugno e luglio, questa ciliegia si sposa bene sia in piatti dolci che salati, soprattutto a base di carne.

Risaliamo un po’ lo stivale e fermiamoci in Puglia dove viene coltivata e raccolta una varietà di ciliegie molto particolare e diffusa, quella “Ferrovia”.

Il nome particolare di questa ciliegia deriva da una leggenda locale che pone l’origine del primissimo albero nei pressi dei binari della Ferrovia Sud-Est.

I frutti di quest’albero mostravano caratteristiche migliori rispetto ad altri. Erano grandi quasi il doppio, avevano un colore rosso vermiglio ed una polpa rosa, croccante e dolce.

Approfondimento

Quindi, ecco le migliori 5 varietà di ciliegie tutte Made in Italy da gustare come merenda dopo i pasti, ma sempre con moderazione. Infatti “le ciliegie sono ottime per regolare i livelli di colesterolo ma attenzione alle controindicazioni per chi soffre di questa patologia”.