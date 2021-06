Da sempre ritenuta una pianta speciale, la Verbena è utilizzata fin dall’antichità come calmante, ma ha anche molte altre proprietà. La Verbena aiuta a combattere lo stress, allevia i dolori di stomaco, favorisce la digestione, protegge il fegato. Ha un’azione calmante sul sistema nervoso. Questo per quanto riguarda il suo uso interno. Usata esternamente, la Verbena è efficace nel proteggere la pelle e alleviare le infiammazioni muscolari.

Greci, Romani e Celti la utilizzavano nei loro rituali religiosi, considerandola un’erba dalle proprietà magiche.

Tutta l’efficacia di un infuso alla Verbena per riprenderci nei periodi stressanti

La tisana alla Verbena si trova facilmente sia al supermercato che in erboristeria, sfusa o in bustina. Per l’infusione si usano sia i fiori, di un bel viola intenso, sia le foglie.

Viene usata come rimedio casalingo per calmare l’ansia e lo stress e per energizzare il sistema nervoso. Questo effetto calmante è prodotto dalla verbenalina, il principio attivo della pianta, che aiuta anche a distendere i nervi e conciliare il sonno. Non solo, l’infuso alla Verbena agisce sullo stomaco, migliorando la digestione. Infatti questa erba è un depurativo e digestivo naturale che agisce su stomaco, milza, fegato e anche sangue, depurandoli dalle tossine.

L’infuso di Verbena è anche noto per le sue proprietà analgesiche e febbrifughe (mal di testa e febbre), antiossidante ed antireumatico.

Il periodo di depurazione con la tisana alla Verbena: modi e tempi

Per sfruttare al meglio tutta l’efficacia di un infuso alla Verbena, per riprenderci nei periodi stressanti, e per depurarci, consigliamo di seguire questi passaggi.

Per preparare una tisana alla Verbena basta lasciare in infusione per qualche minuto (5 o 6) un cucchiaio dei suoi fiori e foglie. Ovviamente se è in bustina, le quantità saranno diverse. Se coltiviamo questa erba, il periodo di raccolta è tra luglio e agosto.

Per avere effetti significativi sul nostro organismo, l’infuso di Verbena è meglio berlo in maniera continuativa.