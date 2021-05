Molti credono che la propria data di nascita segni in qualche modo la loro esistenza. Il segno sotto il quale siamo nati, infatti, secondo l’opinione di molti, modifica il nostro carattere e il nostro modo di vivere. E, se vogliamo affidarci all’astrologia, possiamo davvero farlo su ogni aspetto del quotidiano. Addirittura, possiamo seguire le stelle anche per i viaggi che pensiamo di fare. Ovviamente, ora, con le restrizioni sarà più complicato seguire alla lettera il consiglio dell’astrologia, ma possiamo comunque dare un’occhiata per curiosità. Perciò, ecco le mete e i luoghi dove andare in vacanza quest’estate secondo il segno zodiacale.

Iniziamo con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’Ariete è un segno in costante ricerca di stimoli, avventura e adrenalina. Il fuoco che è nei nati sotto questo segno, infatti, è irrefrenabile. Per questo motivo, una meta ideale sarebbe sicuramente il Vietnam. Il Toro, invece, ama la natura, la calma, il relax e la bontà a tavola. Dunque, non c’è posto migliore della Camargue. Questa regione francese, infatti, li farà completamente innamorare. Diversa è la situazione per i Gemelli che, amando i posti ricchi di natura ma anche di modernità, dovrebbero visitare assolutamente il Giappone. Per il Cancro, invece, l’Andalusia, con la sua arte e la sua magia, sarà davvero l’ideale.

Passiamo ora a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Continuiamo la nostra lista con il Leone. Il re della giungla ama la vita notturna e l’incontro con nuove persone e tutto questo si può trovare senza ombra di dubbio a Mikonos. La Vergine, invece, più calma e tranquilla, starà davvero benissimo in un luogo come l’Islanda, dove potrà godere del più totale relax e della magnificenza di questo posto. Per la Bilancia, poi, si consiglia il Belgio, un luogo ricco di tradizione e di storia. E, infine, lo Scorpione troverà il suo posto prediletto in Perù, luogo avventuroso, dinamico e ricco di sorprese.

Concludiamo con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nomade e pronto a nuove esperienze, il Sagittario potrebbe davvero innamorarsi delle Isole Azzorre, un connubio di natura e bellezza da mozzare il fiato. Il Capricorno, invece, non potrà che trovarsi a proprio agio in Marocco, dove potrà rilassarsi ma mettersi in gioco al tempo stesso. L’Acquario, invece, troverebbe fantastico il Messico, con la sua cultura, la sua musica e i paesaggi meravigliosi. E infine, il Pesci non potrà che essere d’accordo nel visitare l’India, dove potrà entrare in contatto con le sue emozioni e con il suo lato spirituale.

