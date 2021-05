Quasi tutti hanno in casa le pastiglie per la lavastoviglie. Si usano quotidianamente per ottenere stoviglie pulite e brillanti. Ma possono essere sfruttate anche per altri scopi. In particolare, in pochi conoscono questo uso alternativo della pastiglia per lavastoviglie che elimina i batteri pericolosi in cucina. Ecco di cosa si tratta.

Attenzione ai batteri che si annidano negli strofinacci

Spesso i batteri in cucina si annidano dove meno ce lo si aspetta. Particolarmente pericolosi sono gli strofinacci. Come svela uno studio della University of Kansas, infatti, i panni da cucina sono fra gli oggetti più contaminati. Vi si possono annidare batteri come l’escherichia coli. Eppure, in pochi si preoccupano di igienizzare gli strofinacci nella maniera corretta.

Per evitare di contaminare il cibo con i batteri, bisogna seguire alcune semplici regole. È importante innanzitutto avere strofinacci diversi per funzioni diverse. Per esempio, mai asciugare i piatti con il panno che si passa sulle superfici. Soprattutto se queste possono essere venute a contatto con della carne cruda.

Bisogna inoltre appendere gli strofinacci in modo che si asciughino completamente dopo l’uso. E, ovviamente, lavarli di frequente. Ma qual è il modo migliore per farlo?

Il trucco per lavare i panni da cucina

Oltre alla pulizia regolare in lavatrice, ogni tanto gli strofinacci richiedono un lavaggio più accurato. Lo scopo non è solo rimuovere i batteri, ma anche le macchie di cibo più ostinate. Per non parlare degli odori molesti che spesso impregnano i panni da cucina.

Fortunatamente, per lavare gli strofinacci senza troppa fatica si può sfruttare un oggetto che tutti hanno già in casa. In pochi conoscono questo uso alternativo della pastiglia per lavastoviglie che elimina i batteri pericolosi in cucina. Eppure è davvero efficace. Ecco come procedere.

Far bollire una pentola d’acqua grande abbastanza per contenere gli strofinacci. Sbriciolare una pastiglia per la lavastoviglie dentro l’acqua bollente.

Immergervi i panni, mescolare e lasciare in ammollo per almeno dieci minuti. Dopo il risciacquo, i panni saranno puliti e igienizzati!

Approfondimento

Ecco un ottimo utilizzo alternativo della pastiglia per lavastoviglie che ci aiuterà in cucina