Le zucchine sono una verdura leggera ma estremamente versatile, con la quale è possibile creare degli squisiti piatti.

Possiamo utilizzarle come condimento per dei primi squisiti a base di pesce, ma anche di carne. Infatti grazie al loro sapore delicato si sposano bene in ogni accostamento.

Ad esempio possiamo utilizzarle per accompagnare una bella bistecca, magari grigliate. Per tutti i segreti per avere delle zucchine grigliate impeccabili cliccare qui.

O ancora possiamo decidere di creare un piatto unico come la parmigiana di zucchine. Solitamente questo piatto vede come protagoniste le melanzane, ma nella variante con le zucchine il piatto appare più leggero e versatile.

Ed ecco una parmigiana di zucchine deliziosa e leggera in versione estiva, pronta in 20 minuti e con pochissime calorie che lascerà tutti senza parole.

Infatti, quella che vogliamo proporre oggi è una versione estremamente veloce da realizzare e perfettamente in linea con la dieta. Un piatto leggero ma che ci permette di non rinunciare al gusto, da portare in tavola anche in piena estate.

Parmigiana roll di zucchine

Ingredienti

4 zucchine;

1 ricotta;

1 uovo;

parmigiano q.b.

sale q.b.

salsa di pomodoro;

foglie di basilico.

Procedimento

Tagliare le zucchine a fettine longilinee, disporre le fette di zucchine su una teglia da forno, oleare e riporre in forno per 15 minuti a 200 C. In una terrina amalgamare la ricotta, il sale, l’uovo e una manciata di parmigiano e le foglioline di basilico e mescolare accuratamente. Intanto, cuocere la salsa di pomodoro per qualche minuto in padella. Una volta che le zucchine sono pronte lasciarle raffreddare e procedere al riempimento delle stesse con il composto ed avvolgerle su sé stesse. In una teglia riporre uno strato di pomodoro e adagiare le zucchine arrotolate, una di fianco all’altra e ricoprire con altro pomodoro e una spolverata di parmigiano. Fare un ulteriore strato di zucchine e versare ancora del pomodoro e del parmigiano e riporre in forno per 10 minuti, il tempo che il parmigiano diventi filante. La nostra squisita parmigiana è pronta per essere servita e gustata. Una parmigiana di zucchine deliziosa e leggera in versione estiva pronta in 20 minuti e con pochissime calorie che lascerà tutti senza parole.