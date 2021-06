Negli ultimi 5 anni il mondo del lavoro si è profondamente trasformato. Da un lato abbiamo riscoperto professioni antichissime. Dall’altro sono nate nuove figure e professionalità. Una di queste è quella del nomade digitale, ovvero colui che ha scelto di viaggiare mantenendosi con il proprio lavoro online. E se siamo attratti da questa prospettiva non ci resta che leggere questa mini guida firmata Proiezionidiborsa. Ecco come diventare nomadi digitali e scoprire il mondo grazie al proprio lavoro.

Cosa serve per diventare nomadi digitali

Diventare nomade digitale non è scegliere una professione. É una vera e propria scelta di vita. E non servono competenze elevatissime o incredibilmente particolari. Bastano l’amore per il proprio lavoro e la voglia di conoscere il mondo.

Per tentare questa strada abbiamo bisogno soltanto di 3 cose: un lavoro che possiamo svolgere totalmente da remoto. Una buona connessione internet con un pc dalle ottime prestazioni. È importante avere anche la capacità di gestire le risorse finanziarie personali.

Ecco come diventare nomadi digitali e scoprire il mondo grazie al proprio lavoro: l’importanza dell’approccio mentale

Il primo aspetto che dobbiamo curare per trasformarci in nomadi digitali è quello di valorizzare la nostra professionalità. Nel mondo ci sono migliaia di esperti in ogni settore. Ma se vogliamo farci scegliere da un’azienda dobbiamo investire prima di tutto su noi stessi. Lavoriamo sulla nostra immagine e cerchiamo di esaltare le nostre doti migliori. Solo con una buona strategia di personal branding riusciremo a farci notare e a porre le basi per la nostra nuova vita.

Fissiamo sempre degli obiettivi giornalieri e delle scadenze. L’assoluta libertà che ci garantisce il nomadismo può essere un’arma a doppio taglio e spesso può far perdere di vista gli obiettivi lavorativi. Anche se siamo impegnati spesso a viaggiare prepariamo ogni giorno una tabella di marcia. Vivremo con meno ansia, ci dimostreremo professionali con il datore di lavoro e guadagneremo di più.

Impariamo, infine, ad abbracciare l’incertezza e a smettere di fare paragoni. Siamo cresciuti con l’ideale del posto fisso e del lavoro scandito da orari e percorsi sempre uguali a sé stessi. Ed è normale che, almeno agli inizi, l’assenza di punti di riferimento ci spaventi. Ma in realtà è la più grande opportunità che abbiamo. Apriamoci al mondo e non confrontiamo il nostro lavoro con quello degli altri. Riusciremo ad arricchirci e a fare della nostra vita un vero capolavoro di esplorazione.