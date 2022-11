6 segreti per addobbare l’albero di Natale più bello di sempre

L’albero di Natale addobbato in modo meraviglioso è un risultato che ci porta tanta aria di festa natalizia nella nostra casa. Che sia slim innevato, piccolo, particolare, in legno o moderno, quello vero piuttosto che finto è tra i preferiti in Italia.

Si trova facilmente nei negozi fisici, oppure online, su Amazon, Ikea, ma soprattutto, ci sono molti in offerta nel periodo che viene prima della festa natalizia. Di varie dimensioni, anche nel 2022, l’albero di Natale è una delle prime cose da fare quando si preparano gli addobbi natalizi, ancor prima del presepe.

Di solito, il giorno in cui si inizia a fare l’albero di Natale è l’8 dicembre: una vera tradizione tutta italiana. Il vero albero di Natale è di abete, ma alcuni lo vogliono di pino, infatti, solitamente, queste tipologie vengono predilette da tutti.

Ma come fare nel 2022? Le tendenze parlano chiaro: ecco i 6 segreti per addobbare l’albero di Natale nel modo più bello di sempre, scopriamoli insieme.

Particolare e moderno: come fare nel 2022?

Montare l’albero di Natale è una delle fasi, poiché c’è anche: scegliere la tipologia, altezza, dimensioni, addobbi, decorazioni, colori e via dicendo.

Senza mai dimenticare che l’apertura dei rami è un momento importante poiché devono essere aperti al meglio.

Consigliamo, poi, circa 200 lucine per ogni ramo dell’albero di Natale.

Ecco 6 segreti per addobbare l’albero di Natale

1. Scegliere un pino o un abete vero o che sembra verosimile è la prima cosa più importante, prima ancora di addobbare l’albero di Natale.

2. Abbellire la base, poi, non tutti lo fanno, ma è uno dei segreti che rende l’albero di Natale addobbato più bello del solito.

3. Le luci a spirale? Non sempre sono l’ideale. A volte è molto meglio avvolgere le luci intorno a ogni ramo dell’albero di Natale: si crea una atmosfera natalizia mozzafiato.

4. Utilizzare palline di diverse dimensioni renderà l’albero di Natale armonioso, diversamente da palle della stessa misura, le quali potrebbero renderlo statico.

5. In aggiunta, usare colori diversi degli addobbi donerà dinamicità: l’importante è che si usano colori a contrasto oppure della stessa tonalità o scala di colori.

6. Infine, inserire la stella in cima all’albero di Natale dello stesso stile degli addobbi (palline, luci, ecc.) ma di diverso colore: una parte che si distingue e si nota a vista d’occhio, da non sottovalutare.

È molto bello mettere una pianta che ci hanno regalato vicino all’albero di Natale, magari vicino un piano più alto.

Oltre l’albero, poi, alcuni addobbano anche balconi e finestre in modo particolare e moderno.