La stella di Natale è un regalo classico da fare durante le feste. È una stupenda pianta ornamentale sempreverde, che può durare anche anni se ben curata. In questo periodo è anche opportuno seminare la melissa e dare una rinfrescata agli altri “inquilini verdi” di casa nel modo giusto.

Ricordiamo, poi, che per le piante da appartamento il posto giusto è un angolo in cui stiano tutte insieme, come se formassero un piccolo bosco.

Chi ha ricevuto in regalo una pianta dovrebbe usare questi accorgimenti necessari per evitare che muoia

Iniziamo con la stella di Natale. Per farla mantenere bella a lungo, il consiglio è di tenerla in casa lontano dai termosifoni e dalle correnti d’aria. La posizione ideale è vicino a una finestra che non apriamo spesso e che sia schermata da una tenda.

Dobbiamo bagnarla due volte alla settimana, ma solo se è completamente asciutta. Il suggerimento è anche, di tanto in tanto, di ruotare la pianta in modo che la luce possa arrivare su ogni lato.

Consigli per la melissa, il ficus beniamino e le succulente

Come detto, questo è anche il momento di seminare la melissa.

Basta spargere i semi in cassette riempite con terriccio misto a torba e sabbia.

In primavera, poi, dovremo trapiantate le piantine che nasceranno. Se si ha in casa un esemplare vecchio, si può dividere il cespo: in questo modo si ringiovanirà la pianta. Quest’ultima darà così delle foglie più profumate e ricche di principi attivi. Bisogna togliere a pianta dal vaso e con un coltello affilato dividere il pane di terra in due o tre parti, eliminando la porzione centrale legnosa. Poi, si devono tagliare i rami a dieci centimetri da terra e rinvasarli separatamente.

Pulire le piante

Ecco dei consigli per pulire al meglio e liberare dalla polvere le piante di casa a foglie piccole. Per esempio, il ficus beniamino. Bisogna metterle nella vasca da bagno e lavarle con una doccia.

Le piante con foglie pelose, come le violette africane, invece, vanno pulite con un pennellino morbido e asciutto.

Per le succulente va bene anche un asciugacapelli regolato alla temperatura più bassa.

Per piante con foglie grandi e lisce, come quelle della dracanea, l’ideale è passare delicatamente un panno o una spugnetta umidi.

