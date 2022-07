Viaggiare è una delle attività più belle del Mondo, che soddisfa la nostra curiosità e ci permette un relax a 360 gradi.

Divertirsi scoprendo nuovi posti e nuove culture arricchisce le nostre giornate e le nostre vite come forse nient’altro riesce a fare.

Spesso ci soffermiamo sulla storia dei luoghi e sulla loro ricchezza artistica e architettonica, ma non è tutto. Infatti, esistono tanti elementi che fanno di un posto la meta prediletta per una vacanza o addirittura per un trasferimento.

Pensiamo sempre alle città più belle d’Europa e d’Italia, alle più sviluppate dal punto di vista tecnologico e alle più antiche. Raramente, però si pensa alle più “trendy”. Ma cosa si intende propriamente per città trendy?

Si intende una città alla moda, che attira turisti e nuovi abitanti per i suoi luoghi d’interesse, le attività offerte e non solo. Anche il costo della vita rende una città attrattiva, al pari dei prodotti tipici e degli spazi in cui trascorrere il tempo libero.

Alcuni esperti si sono concentrati proprio su questo riconoscimento, stilando una classifica delle città più trendy d’Italia.

Vediamole subito.

Ecco le 5 città più trendy d’Italia per attrazioni e costo della vita secondo un’indagine condotta dagli esperti

Il portale BravoSconto ha selezionato 10 città italiane considerate tra le più trendy, proprio in base ai requisiti già elencati. Realtà uniche e alcune probabilmente sottovalutate, che ogni italiano dovrebbe visitare almeno una volta nella vita.

Gli esperti di Viaggi e turismo di ProiezionidiBorsa vogliono far conoscere ai loro Lettori le prime 5 della classifica e iniziamo proprio dall’ultima.

Si tratta di Modena, dove il costo medio della vita, considerato mensilmente, si aggira intorno ai 1.360 euro. La sua caratteristica principale, o quasi? L’elevato numero di negozi dedicati agli acquisti, che ne fanno una delle città più modaiole dello Stivale.

Passiamo alla quarta città, Brescia, con un costo della vita orientativo di 1.260 euro e numerosi spazi per lo sport, l’arte e la bellezza.

Occupa il terzo posto la bellissima Cagliari, con tantissimi ristoranti dove poter gustare del buon pesce fresco a prezzi assolutamente abbordabili. Infatti, il costo della vita mensile nel capoluogo sardo sfora leggermente i 1.100 euro.

Medaglie d’argento e oro

Via con la medaglia d’argento, al secondo posto ecco arrivare Parma, con i suoi numerosi bar e centri estetici. Qui, il costo della vita è più elevato dei suoi precedenti e si aggira sui 1.400 euro.

Concludiamo con il podio, dove troviamo Firenze, con i suoi monumenti, bar, locali e centri per la bellezza del corpo. Più cara delle altre, anche qui si spendono circa 1.400 euro al mese.

Ecco le 5 città più trendy di tutta Italia, belle da vedere e ideali per viverci. Difficile chiedere di meglio.

