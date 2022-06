A volte si vorrebbe prendere, per la propria casa, qualche pianta che abbia una caratteristica decorativa. Ebbene ce ne sono alcune, anche poco note, che rappresentano veramente il top per chi cerca qualcosa di speciale. Sistemate in casa, ne creerebbero un vero e proprio angolo artistico.

Intanto, di piante belle da appartamento ve ne sono in particolare due: l’areca e la kenzia. L’areca è nota anche come pianta farfalla. È molto apprezzata in casa e provenie dal Madagascar. Si compone di un fusto centrale da cui alla sommità si aprono le foglie. Questa corona di foglie, lunghe e appuntite, sembrano quasi come un ventaglio di piume.

La kenzia, invece, è originaria delle isole del Pacifico. È una palma molto bella, ma che richiede manutenzione. Non ama la polvere sul suo fogliame e ha bisogno di acqua tiepida. Cresce lentamente e ci può far compagnia per diversi anni. Pur essendo delle piante molto belle e che fanno un figurone in casa, rispecchiano il portamento di un palmizio. Se invece si cerca qualcosa di artistico, allora possiamo provare con qualche esemplare poco noto.

Non l’areca o la kenzia, decoriamo casa con queste 3 piante originali e poco note

La prima pianta che potrebbe far sbalordire gli ospiti è la Calathea Picturata. Una pianta originaria del Brasile con delle grandi foglie ovali, che racchiudono fantastiche geometrie. Le foglie ai bordi sono di un colore molto più scuro rispetto all’interno. La caratteristica più interessante di questa pianta è che le foglie si chiudono seguendo l’esposizione della luce. Così non l’areca o la kenzia ma la Calathea Picturata potrebbe sbalordire gli ospiti.

Una pianta che non passa assolutamente inosservata è l’Albuca Spiralis. Questa pianta originaria del Sud Africa è una bulbosa con foglie di un’altezza di circa 20 cm. Si tratta di una piccola pianta, con foglie che si allungano verso l’alto, per poi attorcigliarsi a spirale su sé stesse. Da questa caratteristica il suo nome “spiralis”.

Sempre della famiglia dei palmizi, come l’areca e la kenzia, vi è anche la Licuala Grandis. Una pianta originaria delle isole del Pacifico, come Vanuatu. Questa bellissima pianta si sviluppa con un fusto centrale unico, a corteccia, dallo spessore di circa 6 cm. Alla sommità si aprono da 12 a 20 grandi foglie tondeggianti, che sembrano un proprio un ventaglio frastagliato. A differenza della kenzia o dell’areca, le foglie non sono separate, ma unite una all’altra. La pianta può raggiungere tra i 2 e 3 metri d’altezza in natura.

Questa pianta da giovane ha un colore fogliare di un verde brillante. Va tenuta in zona luminosa e con un terreno sempre umido, ma mai con eccessi d’acqua. Dopo alcuni anni, comincia a esprimere tutta la sua grandezza. Una pianta che regala un tocco di classe alla casa.

