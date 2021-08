La salute della bocca e dei denti è fondamentale. Avere una bocca ben curata è anzitutto un ottimo biglietto da visita perché ci permette di sfoggiare un sorriso smagliante. Inoltre, avere denti sani è ancor più importante a livello salutistico e per evitare interventi odontoiatrici che sono spesso lunghi, dolorosi e, non da ultimo, genere piuttosto costosi.

È quindi buona cosa tenere controllati i nostri denti facendo – in condizioni normali e in assenza di particolari problemi – almeno un controllo all’anno dal dentista. L’ideale sarebbe programmare un controllo, con pulizia dentale, ogni 6 mesi.

Anche la salute di bocca e denti comincia a tavola.

Mangiare più spesso questi alimenti ci potrebbe far risparmiare non poco sulle spese dentistiche

Come suggeriscono gli Esperti del Centro Educazione Alimentare Grana Padano, ci sono alimenti che, più di altri, rinforzerebbero la nostra dentatura e parrebbe anche prevengano la formazione di carie.

Masticare cibi croccanti e fibrosi anzitutto, permetterebbe di produrre molta saliva che lava via germi e batteri dalla bocca. Inoltre, il gesto meccanico continuamente ripetuto della masticazione costituirebbe una sorta di detergente naturale.

Prendiamo dunque la buona abitudine di sgranocchiare carote, sedano, ravanelli, finocchi, sedano rapa… Sono tutte verdure perfette da proporre ad esempio in pinzimonio per un aperitivo light. Per quanto invece riguarda la frutta, addentiamo più spesso una bella mela o una pera, e se da agricoltura biologica, meglio con la buccia. Sono lo snack più comodo e più genuino da avere sempre con sé.

Il calcio è un minerale fondamentale per ossa e denti. Ecco perché risulterebbe importante bere latte, e sarebbe altresì utile non far mancare nella nostra dieta i suoi derivati come yogurt e formaggi. Tali alimenti andrebbero ovviamente inseriti in un regime alimentare equilibrato e, se necessario, studiato appositamente per il singolo soggetto da un nutrizionista o un dietologo.

Ottime fonti di calcio sono anche le verdure verdi con foglie larghe, il pesce, il tofu, i legumi e la frutta secca.

Abbiamo così visto che mangiare più spesso questi alimenti ci potrebbe far risparmiare non poco sulle spese dentistiche.

Durante il giorno, soprattutto se consumiamo i pasti fuori casa, potrebbe essere utile masticare ogni tanto chewing gum senza zucchero. Lo sfregamento favorisce la rimozione dei batteri ed eventuali residui di cibo. Le gomme contenenti stevia o xilitolo aiutano a impedire inoltre sia la fermentazione dei batteri della placca che la produzione di acidi.

