L’arrivo dell’estate non significa solamente spiagge, sdraio e ombrelloni. Infatti, tutti coloro che non possono allontanarsi troppo da casa durante il periodo estivo hanno pur sempre la possibilità dedicarsi dei piacevoli fine settimana fuoriporta.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentarvi una località bellissima in cui passare un week end rilassante. Allora, ecco l’antica città non lontana da Roma che permette di passare un fine settimana veramente indimenticabile. Scopriamo subito di che si tratta.

Una città metropolitana indimenticabile e tutta da scoprire

“Caput mundi”, “città eterna”, “urbe”: Nel corso dei secoli Roma ha accumulato tanti soprannomi che ne sottolineano l’importanza e la bellezza.

Sono infatti in pochi a non venire catturati dall’atmosfera antica e possente della città, con le sue antiche architetture imperiali e gli edifici rinascimentali.

Pochi però sono a conoscenza del fatto che la città metropolitana di Roma abbraccia una larga sezione della Regione Lazio e nasconde delle piccole perle.

Tra queste, spicca il Comune di Bracciano, antica città edificata sulla costa del lago omonimo. Qui sarà possibile perdersi tra costruzioni di origine medievale e visitare un antico castello dall’atmosfera veramente magica.

Bracciano è un Comune dalla storia antica che conta poco più di 18.000 abitanti. Raggiungibile in poco più di un ora dalla Capitale, si fa riconoscere sin da lontano grazie alla presenza di un bellissimo castello medievale. Parliamo del castello Orsini-Odescalchi, risalente al XV secolo, della famosa famiglia Orsini e tuttora di proprietà della famiglia Odescalchi.

Da qui sarà possibile avere una bellissima visuale sulla città e sul lago. Finita questa visita, sarà possibile visitare l’antica chiesa di Santa Maria Novella, risalente al XV secolo. Infine, non resterà che perdersi tra le antiche viuzze della città, godendosi l’atmosfera particolare di questa antica città.

