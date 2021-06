Se d’inverno abbiamo voglia di preparare piatti complessi in grado di dare le energie per combattere il freddo, d’estate ovviamente le cose cambiano. Cerchiamo sempre di preparare ricette gustose ovviamente, ma che non richiedano troppo tempo per essere preparate. Abbiamo infatti voglia di piatti con pochi ingredienti, che presentino magari alimenti di stagione, e che grazie ad abbinamenti azzeccati possano regalare comunque un ottimo sapore. Bene, proprio per questo, ecco un’idea semplice e super veloce per cucinare le fave fresche e presentarle gustose, saporite e da far chiedere il bis.

Due ingredienti

Con la primavera che finisce e l’estate che inizia, cambiano anche i cibi che mettiamo sulle nostre tavole. Tra le altre in questo periodo fanno la loro apparizione le fave, amate da moltissimi. A dire il vero possiamo mangiarle anche in altri periodi, ma se si vogliono consumare nel loro periodo più florido, giugno è il mese giusto. Bene, per questo motivo scopriamo un’idea semplice e super veloce per cucinare le fave fresche e presentarle gustose, saporite e da far chiedere il bis.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Fave stufate

Oggi presentiamo un piatto molto saporito, che potrà essere adatto sia per un ottimo contorno che anche per un delizioso secondo, in base ovviamente al tipo di menu che vogliamo presentare. Stiamo parlando delle fave stufate con guanciale e cipolla, scopriamo come prepararle. Dunque gli ingredienti di cui avremo bisogno sono 500 grammi di fave fresche, 80 di guanciale, mezza cipolla e poi condimenti, dunque olio e sale. La preparazione è estremamente semplice.

Iniziamo rosolando in padella con un po’ d’olio la cipolla tagliata a piccoli pezzi, e dopo qualche minuto aggiungiamo il guanciale, anch’esso tagliato a piccole strisce. A questo punto mettiamo nella padella anche le fave, e lasciamo cuocere il tutto per almeno quindici minuti. Controlliamo ogni tanto, versando acqua quando serve, dopodiché spegniamo il fuoco. Rifiniamo con una spolverata di sale, ed ecco che il nostro piatto sarà pronto per essere servito. Come possiamo vedere si tratta di una ricetta estremamente semplice, oltre che velocissima da preparare.