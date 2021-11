È probabilmente la pianta più acquistata e regalata del periodo natalizio. La stella di Natale con il suo colore rosso intenso porta gioia istantanea in tutte le case addobbate a festa. In realtà pare anche che regalare la stella di Natale sia oltretutto legato ad una leggenda.

Un augurio di benessere e prosperità perfetto per il periodo di Natale. Ne abbiamo già parlato nell’articolo “Perché si regala la stella di Natale nel mese di dicembre”. Però c’è da dire che non tutti amano questa particolare pianta per svariati motivi. Magari si riceve ogni anno e c’è la voglia di cambiare un po’ oppure si hanno animali domestici in casa. Infatti non tutti lo sanno ma la stella di Natale è una di quelle piante tossiche per cani e gatti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non tutti la conoscono ma questa bellissima pianta rosso fuoco è un’alternativa alla classica Stella di Natale

Ecco che oggi proponiamo un’alternativa forse anche più bella e scenica da sfoggiare in casa. Stiamo parlando della Hippeastrum vittatum, altrimenti chiamata giglio stella del cavaliere. A differenza della stella di Natale questa pianta è una bulbosa che normalmente fiorisce in primavera. Però è facilissimo trovarne di alcuni tipi in piena fioritura proprio nel mese natalizio.

La bellissima caratteristica di queste piante sono i fiori molto grandi che in base alla cultivar hanno colori diversi. Le loro sfumature variano dal bianco, al rosa fino al rosso intenso. Infatti la varietà di cui stiamo parlando oggi è proprio quella rosso rubino, la Hippeastrum “Merry Christmas”.

Questa cultivar ha dei fiori molto grandi, anche di 15 centimetri, dal colore intenso come quello delle stelle di Natale. Ne esistono altre specie con sfumature e striature sempre sul rosso, ma questa è quella perfetta per le festività.

Si può piantare il suo bulbo proprio in questo periodo per vedere sbocciare questi meravigliosi fiori in tempo per Natale. Prendersene cura è semplice, non serve molta acqua neanche quando sta germogliando. La cipolla deve rimanere asciutta per evitare che marcisca, quindi bisogna bagnare solo il terriccio.

Per avere fiori belli e rigogliosi meglio tenerla in casa ad una temperatura di 19° gradi. Essendo una pianta di origine sudamericana non sopporta bene il freddo. Se ce ne prendiamo cura nel modo giusto, tenendola in una zona soleggiata, durerà a lungo. Potremo raccoglierne i fiori e metterli in vaso e poi aspettare la nuova fioritura.

Quindi, ecco che non tutti la conoscono ma questa bellissima pianta rosso fuoco è un’alternativa alla classica Stella di Natale. Questa meravigliosa pianta lascerà tutti a bocca aperta e potremo goderci i suoi fiori a lungo.

Approfondimento

Pochissimi lo coltivano ma questo albero in vaso regala fiori stupendi e frutti succulenti