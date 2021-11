Natale è sempre più vicino ed è il momento perfetto per cominciare a lavorare sulle decorazioni. Stiamo controllando negli scatoloni e ci rendiamo conto che molte vanno cambiate. L’usura del tempo le ha rovinate, magari per sbaglio lo scatolone si è bagnato o perso nel trasloco. Ci tocca correre subito ai ripari acquistando luci e palline di Natale per addobbare l’albero.

Però è una spesa non indifferente acquistare di nuovo ogni cosa da capo, le decorazioni non sono proprio economiche. Se per le lucine possiamo farci poco, per palline di Natale o ghirlande possiamo mettere al lavoro la fantasia.

Non buttiamo subito via i coperchi dei barattoli di vetro se possiamo realizzare queste decorazioni creative

In un precedente articolo abbiamo parlato di come creare delle lanterne natalizie con dei barattoli delle conserve. Una decorazione per la nostra casa praticamente a costo zero, ma ci saremo chiesti cosa fare con i tappi. Ecco oggi vedremo come i coperchi possono trasformarsi in poche mosse in decorazioni incredibili.

Partiamo con la più semplice e facile delle idee, le palline di Natale. Ovviamente si dovrà scendere a qualche compromesso perché i coperchi sono dei dischi non delle sfere. Però il nostro albero sarà ugualmente bellissimo con questi addobbi creati con le nostre mani.

Basterà creare un foro vicino ad uno dei bordi con il trapano o anche cacciavite e martello. Farci passare del nastro o dello spago e fare un nodo e avremo come appenderle. Decoriamole poi con dei pezzetti di stoffa riciclata a tema natalizio e incolliamoci dei piccoli alberelli. Oppure piccole renne di legno stilizzate o anche fiocchi di neve.

Però un metodo fantastico per riciclare i tappi in alluminio è sicuramente creare una ghirlanda. Bellissime da appendere davanti alla porta di casa, le ghirlande accolgono tutti nell’atmosfera festiva. Possiamo realizzarne di vari tipi, ad esempio utilizzando delle vecchie palline di Natale. Dividiamo le sfere a metà e le incolliamo su ogni coperchio, collegandoli con dello spago. Creiamo il nostro cerchio e con della vernice spray rendiamolo tutto dorato o argentato.

Un ultimo suggerimento

Oppure perché non realizzare un piccolo alberello? Utilizzando lo stesso metodo basterà disporre i coperchi a forma di triangolo. Posizioniamone uno alla base, al centro per ricreare il ceppo e decoriamo con qualche mezza pallina sparsa. Se non abbiamo tutto dello stesso colore usiamo sempre la vernice spray.

Insomma, non buttiamo subito via i coperchi dei barattoli di vetro se possiamo realizzare queste decorazioni creative. Spazio alla creatività, aggiungiamo pigne, rametti di pino o neve finta. Inoltre, per una casa natalizia originale e addobbata con le nostre mani possiamo anche realizzare dei pupazzetti di neve con dei calzini. Questa fenomenale idea di riciclo non è solo facile ma anche perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia

Approfondimento

