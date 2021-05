Quando l’afa arriva, soltanto un tuffo in acqua può dare refrigerio. Non sempre però si può andare al mare, a volte poi non si vuole affrontare la calca che certe spiagge richiamano.

Come fare perciò?

Ci sono varie alternative, fra le più suggestive ci sono i laghi.

Ecco la stravagante alternativa al mare per quest’estate, 3 bellissimi laghi balneabili che pochi conoscono.

Lago di Bilancino

Questo lago artificiale è uno dei più grandi del Centro Italia, nel suo genere. È stato realizzato alla fine degli anni ‘90 e serve all’approvvigionamento idrico di Firenze e Prato.

Tuttavia, offre acque balneabili in diversi punti. Sono sorti sulle sue rive degli stabilimenti che offrono un servizio completo ai bagnanti. C’è persino una discoteca che si affaccia sulle piatte acque di questo lago artificiale. Dunque, un’ottima opportunità per sfuggire alla calura cittadina.

Lago dell’Accesa

Questo angolo di paradiso nel cuore della Maremma, ai piedi di Massa Marittima, è un vero e proprio gioiello naturalistico. È un’area protetta, ospita una ricca fauna e una rigogliosa flora lacustre. Le sue acque sono cristalline. Inoltre, è nei pressi di luoghi di interesse turistico come la vicina città di Massa Marittima o Castiglione della Pescaia. Dunque, una valida alternativa al mare, in un contesto paesaggistico mozzafiato.

Lago di Bracciano

Uno dei laghi più imponenti dell’Italia centrale. Si trova a nord di Roma, dalla quale non dista molto. Possiede una spiaggia lunga oltre 54 km, fornita di stabilimenti balneari e tutti gli altri tipi di servizi. Ciononostante, conserva una notevole bellezza naturale. Essendo così esteso ci sono ancora zone incontaminate. Le sue acque difatti sono fra le più pure d’Italia, perché è vietata la navigazione a motore. Dunque, è senz’altro una meta da provare per un po’ di sano relax a contatto con la natura.

Perciò ecco la stravagante alternativa al mare per quest’estate, 3 bellissimi laghi balneabili che pochi conoscono.