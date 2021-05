La primavera è la stagione dei fiori ed è un vero e proprio piacere vedere balconi e giardini fioriti. Con i loro colori accesi e il delicato profumo sono in grado di metterci di buon umore. Ci sono dei fiori che fioriscono in tarda primavera ed oggi la Redazione vuole suggerirne uno in particolare. Dobbiamo piantare adesso questo fiore dai colori sgargianti perfetto per decorare e rendere incredibilmente profumati i nostri balconi a giugno.

Cirsium

Il cirsium è una pianta erbacea rustica che viene coltivata prevalentemente in vaso. Ne esistono di diversi tipi ma, generalmente, le sue foglie si dividono in basali e cauline. Le prime sono spinose e divise, mentre le altre sono intere e di dimensioni più piccole. La lamina superiore è di colore verde intenso e può essere liscia o ruvida, mentre quella inferiore è di colore più chiaro e ricoperta di piccoli peli. I fiori del cirsium sono privi di picciolo e di colore che varia dal rosa al viola intenso. Il cirsium fiorisce in tarda primavera e generalmente i suoi fiori durano fino ai primi freddi. Infatti, dobbiamo piantare adesso questo fiore dai colori sgargianti perfetto per decorare e rendere incredibilmente profumati i nostri balconi a giugno. Dopo averne delineato le caratteristiche vediamo come coltivarla.

Coltivare il cirsium

Trattandosi di una pianta rustica, il cirsium necessita di luoghi esposti al sole per molte ore al giorno. È un fiore che si adatta bene a qualunque tipo di terreno. Se vogliamo favorirla però scegliamo un terriccio ricco di sostanza organica, ben drenato ed umido. Questa pianta resiste bene a periodi di siccità, ma predilige annaffiature regolari, specialmente nei mesi più caldi. Durante il periodo di riposo vegetativo, dobbiamo bagnarle all’incirca ogni 20 giorni, solo quando il terriccio è completamente asciutto. Generalmente, il cirsium è una pianta che produce moltissimi fiori. Se vogliamo ottenere il massimo da questa, prima della messa a dimora, dobbiamo concimarla con del compost. Durante il periodo di fioritura sarà sufficiente usare una volta alla settimana del concime organico a lenta cessione.

