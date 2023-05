Ecco la ricetta originale dei peperoni ripieni che ha fatto impazzire Bono Vox nel suo viaggio a Napoli

Bono Vox, il celebre cantante della band rock U2, che con più di 200 milioni di dischi venduti nel mondo è entrata di diritto nella leggenda della musica, si trova a Napoli, dove questa sera porterà in scena il suo spettacolo Stories of Surrender. Al suo arrivo sul suolo partenopeo, mercoledì scorso, non ha potuto esimersi dal precipitarsi subito presso uno dei tanti ottimi ristoranti della città, per assaggiare la cucina italiana che tanto ama. In particolare è rimasto estasiato da un piatto. Ecco quale.

Bono Vox sarà in scena questa sera, presso lo storico Teatro San Carlo. Si esibirà in uno spettacolo che ha già riscosso successo in giro per il mondo. Lo porterà a Napoli, in uno dei tanti luoghi simbolo di una città in continua festa, per l’impresa di di Oshimen e compagni.

Anche il cantante irlandese ha approfittato di tutto questo, facendosi immortalare con la sciarpa del club di De Laurentiis, non perdendo l’occasione di cantare alcune delle più celebri canzoni partenopee. Ha visitato qualche ristorante della città, rimanendo rapito da alcuni piatti tipici della cucina napoletana.

In particolare, tra una mozzarella di bufala e uno spaghetto alle vongole è rimasto favorevolmente colpito dal peperone ‘mbuttunato. Un piatto che unisce differenti sapori e che viene sublimato soprattutto nel classico pranzo della domenica, in ogni famiglia napoletana che si rispetti.

Come si preparano i peperoni ‘mbuttinati

Innanzitutto abbiamo bisogno di due peperoni, preferibilmente uno giallo e uno rosso, da scavare perfettamente, tagliando la calotta con il picciolo, che, al termine, farà loro da scenografico cappello.

Quindi, si cuoceranno sulla griglia solamente quei minuti necessari e far perdere loro la pelle.

Volendo, potremmo fare questa operazione al forno, tenendoli all’interno, a 240 gradi, per una ventina di minuti circa. In questo caso non è necessario eliminare subito la calotta.

Ecco la ricetta originale dei peperoni ripieni alla napoletana

Dopodiché si procederà con il taglio, a dadini, e la cottura di una melanzana, che dovrà essere fritta in olio bollente. Questa sarà il cuore dell’impasto che andremo a preparare una volta che si sarà raffreddata.

Affettiamo il pane raffermo o, in alternativa, la sola mollica e poniamolo in una ciotola. Aggiungeremo le melanzane e le olive nere, preferibilmente di Gaeta snocciolate. Mescoliamo bene il tutto, prima di rompervi all’interno due uova, versare una manciata di capperi e spolverare con sale e abbondante pepe.

A questo punto, quando l’impasto sarà ben compatto, andremo ad aggiungere il formaggio. La mozzarella, il provolone, il pecorino, la scamorza. Si può mettere quello che preferiamo. La tradizione, però, vuole la prima. Concludiamo mettendo qualche acciuga e il ripieno è pronto.

Riempiamo i peperoni generosamente, prima di disporli su una piastra da forno e spolverarli con dell’abbondante parmigiano. Andiamo a cuocere a 180 gradi per circa 40 minuti. Al termine, avremo un piatto che può essere considerato completo o di accompagnamento, ma che sicuramente farà brillare le nostre papille gustative.

Ecco la ricetta originale dei peperoni ripieni alla napoletana, che ha solleticato il palato di Bono Vox, prima di concludere la cena con una straordinaria pastiera.