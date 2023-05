Vincere fino a 5 milioni con un Gratta e Vinci? Possibile se giocate così con questo nuovo tagliando

Il sogno di tanti italiani è quello di poter fare i soldi senza fare fatica. Ecco perché, ogni giorno, si comprano milioni di Gratta e Vinci sperando di trovare quello vincente. Che nasconda un premio davvero importante, capace, realmente, di cambiare la vita al suo giocatore. Come questo, appena uscito, che può farti vincere fino a 5 milioni di euro.

Ogni giorno, in Italia, milioni di persone acquistano un Gratta e Vinci sperando che sia vincente. Una lotteria istantanea che piace molto alle persone, anche per la sua facilità e immediatezza. Non si deve aspettare, come nel Lotto, l’estrazione della sera, ma basta grattare per scoprire subito se abbiamo vinto, oppure no.

Sempre facendo attenzione a non esagerare. La ludopatia è un problema davvero molto serio, che non va trascurato. Che ha rovinato tantissima gente e le loro famiglie. Ecco perché giocare in modo consapevole, senza esagerare, è fondamentale. E noi non ci stanchiamo di ripeterlo. La frenesia, ad esempio, di aver grattato un tagliando vincente, ti porta a giocare subito, finendo, quasi sempre, per perdere i pochi euro vinti. Insomma, contare fino a dieci, aiuta.

Attenzione alle false bufale che girano in rete e che potrebbero farvi spendere euro inutilmente

Vincere fino a 5 milioni con un Gratta e Vinci? Si può fare, grazie a un nuovo tagliano uscito da qualche giorno. Prima, però, va fatta una premessa. Non solo c’è il problema della ludopatia, ma anche delle false notizie che circolano in rete.

Ad esempio, c’è chi sostiene che i Gratta e Vinci vincenti si riconoscano da un piccolo segno. Che è falso. Mentre è vero che esiste un Gratta e Vinci che ti fa vincere più soldi di tutti gli altri. Infatti, le sue probabilità di successo sono le migliori in assoluto, anche se costa la bellezza di 25 euro. Non proprio una sciocchezza.

Come si gioca a questo Gratta e Vinci che ti fa vincere fino a 5 milioni di euro

A dire il vero, anche il nuovo Gratta e Vinci di cui andremo a trattare non costa poco. Comprarlo, infatti, richiede 20 euro. Il suo nome? Nuovo 100X che, attenzione, si gioca online, ovvero con smartphone o pc. Come funziona?

Giocare è davvero molto semplice. Dobbiamo scoprire i tre numeri vincenti e i tre numeri bonus, che dobbiamo sperare di trovare. Poi, dovremo grattare, virtualmente, i 25 simboli di banconote. Ovviamente se uno o più numeri dovessero corrispondere a quelli vincenti o bonus,

vinceremmo.

Vincere fino a 5 milioni con un Gratta e Vinci? Ecco le probabilità di vincita e non è facile

I numeri bonus, tra l’altro, ti fanno vincere 2, 5 o 10 volte il premio corrispondente grattato. Insomma, davvero molto facile. Vediamo, però, quali siano le probabilità di vincita dei premi, che è la cosa che alla gente interessa.

Allora, vincere i primi tre premi, ovvero da 5 milioni, da 1 milioni e da 500mila euro è uguale e quasi impossibile. Ovvero 1 ogni 10.080.000 giocate. Perfetto, ma quali sono le probabilità di vincere dai 50 euro in su? Ebbene, 1 giocata ogni 8,75 è vincente premi superiori al costo della giocata. Non propriamente una passeggiata, in confronto ad altri Gratta e Vinci.