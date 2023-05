Marte in congiunzione col Leone gli promette amore e soldi fino al 31, ma anche a Pesci e questi 3 segni baciati dalla sorte

Siamo arrivati a metà maggio ed è arrivato il momento di fare il punto secondo quanto ci riservano gli astri. In particolare, Marte in congiunzione col Leone sorride a quest’ultimo che godrà, per 15 giorni, di un oroscopo favorevole. Come vedremo, non è l’unico segno che avrà da sorridere fino al 31 maggio. Ed ecco quali sono gli altri.

La lettura dell’oroscopo, per tanti, è il modo comune per iniziare la giornata. Magari, lontano da occhi indiscreti, perché, magari, un poco ci si vergogna, però ci si crede. A volte, anche troppo, finendo per condizionare il proprio modo di fare e certe scelte, sulla base di quanto ci indicano gli astri.

Tante volte, è vero, le previsioni astrologiche, obiettivamente, ci azzeccano, nel senso che riescono a predire, per tempo, degli avvenimenti. Ad esempio, proprio su Proiezioni di Borsa vi abbiamo rivelato, in anticipo, prima di tutti gli altri, chi avrebbe vinto il Grande Fratello VIP. Svelando, in data 23 marzo, il nome di Nikita Pelizon, trionfatrice ad aprile. Insomma, a saper leggere bene le stelle, si può prevedere qualcosa del futuro.

Gira tutto bene al Leone nelle prossime due settimane, ma non sarà l’unico segno a gioire

Marte in congiunzione col Leone gli promette amore e soldi almeno fino al 31 maggio. Bisogna aspettare il 20, ma almeno ne varrà la pena attendere tanto per il Leone. In particolare, in amore, è atteso un ritorno dal passato che busserà ancora alla vostra porta.

Anzi, in realtà sarete voi a mandare segnali che saranno raccolti. Molto bene anche per quanto concerne l’aspetto economico, mentre qualche ombra arriva per quanto riguarda la salute. Piccoli fastidi, nulla di grave, ma pur sempre una seccatura.

Per i Pesci si prospetta una seconda metà di maggio da fare invidia a tanti. E non saranno gli unici

I Pesci non dovranno guardare con invidia alle sorti del Leone, perché anche loro sono attesi da quindici giorni molto positivi. In particolare, sono in vista incontri con persone nuove che avranno una parte importante nella vostra vita, sia in affari, sia, soprattutto, come amicizia.

Anche il Capricorno avrà di che stare sereno nei giorni che ci accompagneranno a fine mese. In particolare, è dal punto di vista professionale che arriveranno buone notizie. Saremo contattati da qualcuno che ci apprezza. Il che non vuol dire che dovremo subito accettare, perché sono tante le cose che dovremmo lasciarci alle spalle.

Marte in congiunzione col Leone gli promette amore e soldi ed ecco altri due segni che sorrideranno

Il Cancro, dal giorno 7, ha visto la sua vita amorosa svoltare, grazie a Venere. Del resto, sarà uno dei tre segni che spaccheranno nell’estate 2023. Attenzione, però, a non tirare troppo la corda, perché questo improvviso fascino potrebbe, alla lunga, ritorcerci contro. Insomma, le stelle sono dalla nostra, ma usiamo questo vantaggio con giudizio.

Infine, la Bilancia, dopo una prima metà del mese decisamente negativa, sta per rivedere le dantesche stelle. Dopo aver salutato l’opposizione di Giove, finalmente le cose cambieranno da qui al 31. Non solo si risolvono problemi di salute, ma anche una entrata economica inaspettata vi farà stare più sereni. Insomma, giocare al Lotto o al Gratta e Vinci potrebbe non essere una cattiva idea.