Il pergolato è quello spazio del nostro giardino che fa capire a tutti che siamo italiani. Già Goethe quando venne nel nostro Paese a fare il suo famosissimo grand tour ne rimase ammaliato. In pratica, il pergolato rappresenta la nostra volontà di passare tanto tempo della giornata anche all’aria aperta.

Complice il clima mite e generoso, noi italiani quando invitiamo a cena amici e parenti amiamo stare in giardino. E, con il pergolato, riusciamo a sopportare anche le ore più calde e le settimane più assolate dell’anno. Certo, possiamo avere un giardino o un balcone coloratissimo, ma per il pergolato la situazione si complica. La scelta di una pianta giusta può davvero fare la differenza. Di conseguenza, ecco la pianta rampicante perfetta per pergolato e balconi che farà invidia ai vicini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il segreto sta nel colore e nella forma

In molti infatti scelgono di piantare delle rose. I vantaggi che può darci questa meravigliosa pianta sono certamente i colori dei suoi fiori e la relativa facilità di cura. Invece, se vogliamo distinguerci dagli altri, potremmo optare per la pianta di vite. Avere una vigna in giardino è il sogno di tutti coloro che amano la cultura mediterranea e la propria terra. Vite, ulivo e grano sono infatti i simboli della nostra storia e della nostra civiltà. Vediamo insieme cosa scegliere.

Ecco la pianta rampicante perfetta per pergolato e balconi che farà invidia ai vicini

La pianta che ci sentiamo di consigliare è la famosa vite rossa. A differenza delle viti che servono a produrre uva e vino, la vite rossa non è tipica del mediterraneo. Arriva dall’America, anche se molti esperti pensano che sia nata in Cina. Il motivo di una tale scelta è legato sia al colore delle sue foglie sia alla loro durata.

In genere, dalla primavera all’autunno, le sue foglie ci possono tenere compagnia, regalando alla nostra casa colori che vanno dal rosso scarlatto al verde. I suoi rami possono raggiungere facilmente fino a 12 metri. Vive anche per decenni, anche se per farla durare così a lungo sarebbe meglio l’aiuto di un giardiniere, una volta ogni tanto.

Alcune caratteristiche della vite rossa

Le sue foglie sono naturalmente caduche e presentano 3 lobi di dimensioni notevoli. Quindi, se la piantiamo, dovremo prevedere delle sessioni di pulizia o contattare uno specialista. Il suo fusto è molto elegante e sinuoso e necessita di un sostegno per potersi sviluppare al meglio. La troviamo nei migliori vivai della nostra zona.

Approfondimento

L’unico e vero segreto per stare bene di chi ha o vuole avere un orto o un giardino.