Nei giorni scorsi il Ftse Mib Future ha raggiunto il livello di 26.680. Il massimo atteso durante il mese è in area 26.550/27.245, quindi siamo giunti in un punto nodale.

Lo scenario previsto per la settimana del 16 agosto è il seguente:

ritracciamento fra lunedì e martedì e poi nuovi rialzi fino a venerdì ed oltre. Quindi, il ritracciamento a cui si è assistito ieri era atteso, ma per convalidare le nostre attese, da oggi in poi si dovrebbe tornare a salire.

Una nuova discesa nella giornata odierna andrebbe valutata con grande attenzione e “potrebbe cambiare le carte in tavola” portando ad una modifica del nostro scenario.

Cosa andiamo a monitorare per la giornata odierna?

3 titoli azionari a Piazza Affari in bilico fra nuovi rialzi e l’inizio di un ritracciamento.

Essi sono Generali Assicurazioni, Mediaset e Stellantis.

3 titoli azionari a Piazza Affari in bilico fra nuovi rialzi e l’inizio di un ritracciamento

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 17,275. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 16,855, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 17,77 e poi 20,50/21,75. Nel breve, un primo indizio ribassista verrà rappresentato da una chiusura giornaliera inferiore a 17,18. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 22,50 euro per azione. Il consiglio è di comprare ai prezzi attuali.

Mediaset, ultimo prezzo a 2,698. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 2,622, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 2,939 3 poi 3,13. Nel breve, un primo indizio ribassista verrà rappresentato da una chiusura giornaliera inferiore a 2,666. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 3,80 euro per azione. Il consiglio è di comprare ai prezzi attuali.

Stellantis (MIL:STLA), ultimo prezzo a 18,342. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 17,86, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 20,50/22. Nel breve, un primo indizio ribassista verrà rappresentato da una chiusura giornaliera inferiore a 18,25. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 28 euro per azione. Il consiglio è di comprare ai prezzi attuali.