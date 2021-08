Agatos è un titolo azionario sempre in bilico tra l’esplosione rialzista e il tracollo. Lo avevamo lasciato, infatti, discutendo le condizioni affinché le sue azioni partissero per un rialzo di circa il 130% e ce lo ritroviamo ancora in bilico tra un rialzo di circa il 70% e un mega ribasso ben superiore al 50%.

Andiamo per gradi cercando di chiarire gli scenari più probabili e i livelli chiave da monitorare.

Dopo il report menzionato in precedenza, le quotazioni di Agatos hanno cercato di partire al rialzo rompendo la resistenza in area 1,004 euro, ma dopo un rialzo che ha portato le quotazioni fino in area 1,2 euro, tutto è rientrato e il titolo è ripiombato in una nuova fare laterale.

Allo stato attuale convivono sul titolo due proiezioni. Quella ribassista (linea continua) vede il suo livello chiave in area 0,93 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,72 euro. Gli obiettivi successivi sono indicati in figura e si trova in area 0,37 euro (II obiettivo di prezzo) e 0,02 euro (III obiettivo di prezzo).

La proiezione rialzista (linea continua), invece, ha il suo livello chiave in area 0,988 euro. Una chiusura settimanale superiore a questa resistenza aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura. Quello più vicino si trova in area 1,134 euro, mentre la massima estensione del rialzo passa per area 1,6 euro.

Per le prossime settimane, quindi, prestare molta attenzione alla rottura di uno dei seguenti livelli: 0,93 euro e 0,988 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Agatos risultano essere sopravvalutate.

Un aspetto molto interessante del titolo è legato alle prospettive di crescita degli utili. Allo stato attuale, infatti, le attese sono per una crescita media annua per i prossimi tre anni del 100% circa, un livello molto superiore a quello dei suoi competitors.

Un titolo azionario sempre in bilico tra l’esplosione rialzista e il tracollo: le indicazioni dell’analisi grafica

Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 16 agosto a quota 0,939 euro in ribasso dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale