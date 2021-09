Sono tante le piante rampicanti che con le loro fioriture arricchiscono e rendono più bello il giardino. Perfette per ricoprire facciate di cemento rovinate e antiestetiche oppure per creare pareti colorate e vivaci.

Sono adatte anche per decorare pergolati e creare delle meravigliose zone d’ombra. Perfette per rilassarsi e godere delle bellezze del giardino, anche durante le giornate più fresche. Infatti, le piante rampicanti hanno la caratteristica di crescere e svilupparsi in verticale, aggrappandosi a qualunque supporto: muri, alberi, staccionate e pergolati. Come, ad esempio, questa pianta rampicante dai fiori bellissimi perfetta per decorare giardini e mura di casa. Ma ci sono anche queste 3 favolose piante rampicanti che fioriscono in estate e regalano un giardino rosso sgargiante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco la pianta rampicante dalla crescita vigorosa perfetta per decorare muri e pergolati

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta molto apprezzata per le sue abbondanti fioriture e perfetta per ogni spazio esterno. Parliamo della Clematis armandii, una pianta sempreverde dalle origini asiatiche che, in inverno, non perde le foglie. Si caratterizza per la fitta ramificazione, per la bellezza e la grande forza.

I suoi fiori, di colore bianco o rosa, sbocciano in primavera regalando un profumo intenso ma delicato. Le foglie hanno una forma allungata e non cadono nei mesi invernali.

La coltivazione

Quindi, ecco la pianta rampicante dalla crescita vigorosa perfetta per decorare muri e pergolati. La Clematis armandii è una pianta rustica, forte e resistente, che si adatta a qualsiasi tipo di clima e di temperatura. Non necessita di cure particolari, ma solo di piccole e semplici accortezze. Ha bisogno di luce e sole, ma cresce bene anche in luoghi parzialmente in ombra. Facciamo attenzione, perché questa pianta non ama i luoghi ventosi che potrebbero danneggiare il fusto, le foglie e i rami.

Necessita di un buon terriccio, ricco di sostanze organiche e ben drenato, perfetto per evitare problemi alle radici. La potatura è fondamentale in primavera per eliminare le parti danneggiate e per renderla più ordinata e armonica.

Le innaffiature dovranno essere abbondanti nei mesi caldi, mentre nel periodo invernale basterà l’acqua piovana. Un passaggio fondamentale è quello della concimazione che dovrà avvenire per tutto il periodo vegetativo. Si deve utilizzare un fertilizzante liquido di origine organica da diluire nell’acqua destinata all’innaffiatura.

Infine, la Clematis armandii è una pianta robusta e resistente, ma teme gli attacchi degli afidi e dei parassiti. In particolare, facciamo attenzione alla forbicina, un insetto facilmente riconoscibile che si nutre delle sue foglie e dei fiori.