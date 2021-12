Durante il Natale, tra regali, addobbi e decorazioni, non possono mancare anche le piante ispirate a questa festività. Nel corso dei secoli, infatti, sono ormai tante le specie che sono diventate il simbolo del Natale.

Queste possono diventare protagoniste degli addobbi di casa, oppure possono essere il regalo di buon auspicio da donare ai nostri cari.

Su ProiezionidiBorsa abbiamo già avuto modo di scoprire alcune piante perfette per il Natale. In questo articolo ne vedremo un’altra, altrettanto apprezzata per via delle sue caratteristiche.

Ecco la pianta ornamentale del Natale che purifica l’aria ed allontana la sfortuna

La pianta che vedremo oggi è il sinforicarpo, o sinforina. Si tratta di una pianta ornamentale a portamento arbustivo appartenente alla famiglia delle Caprifogliaceae, molto apprezzata per la sua bellezza e rusticità.

Lungo i rami fitti e flessibili, crescono piccole foglie ovate di colore verde scuro. Sugli apici dei rami, invece, durante l’estate, compaiono numerosi fiori bianchi e rosati poco appariscenti e disposti a grappolo.

Questi fiori, a loro volta, verso l’autunno si trasformano in delle meravigliose bacche di colore bianco o rosa. Esse persistono per tutto l’inverno, non sono commestibili e solitamente vengono utilizzate come decorazioni durante le festività natalizie.

Infatti, potrebbero formare una bella composizione insieme alle bacche rosse della skimmia japonica.

Una pianta resistente e facile da coltivare

Per quanto riguarda la coltivazione, il sinforicarpo è una pianta facilissima da gestire.

Infatti, per crescere rigogliosa, ha bisogno di stare in un luogo soleggiato, anche se si sviluppa bene anche a mezz’ombra. Non ha invece particolari pretese per la temperatura. Infatti, tollera benissimo sia il caldo che il freddo, adattandosi anche a territori vicini al mare.

Le annaffiature devono essere regolari e costanti durante l’estate, durante prolungati periodi di siccità. In inverno, invece, esse vanno sospese per evitare che le radici marciscano facendo morire la pianta stessa.

Dal momento che il sinforicarpo è molto sensibile a questa problematica, il terreno deve essere umido, sciolto e ben drenato.

Se coltivata all’esterno, durante l’inverno è preferibile proteggerla alla base con una leggera pacciamatura. Tuttavia, questa pianta è perfetta anche da coltivare in vaso. Quest’ultimo però dovrà essere largo e profondo e riempito con un terriccio poroso. Prima dell’arrivo della primavera, infine, è importante effettuare una leggera potatura, eliminando i rami secchi ed i polloni basali.

Alcune curiosità

Il sinforicarpo è una pianta coltivata principalmente per le sue bacche, ma non tutti sanno che essa ha la capacità di depurare l’aria. Infatti, viene anche coltivata in aiuole e siepi miste nei giardini pubblici o lungo le scarpate stradali.

Inoltre, in molte culture, è considerata anche una pianta portafortuna da regalare durante le festività natalizie. Quindi, ecco la pianta ornamentale del Natale che purifica l’aria ed allontana la sfortuna, ma attenzione alla sua velenosità. Infatti, i suoi frutti contengono delle sostanze pericolose per l’uomo che potrebbero indurre ansia, allucinazioni, nausea, vomito e diarrea.