Quante volte un uovo ci ha salvato la cena quando non avevamo tempo? Le uova in genere in frigo non mancano mai e sono un’ottima soluzione veloce. Fritte, alla coque o sode, riempiono senza appesantire. Ma quando si tratta di minuti di cottura non sempre possiamo ritenerci degli esperti. Sarà sicuramente capitato di volere un uovo alla coque ma che poi è diventato sodo.

Cucinare le uova sembra davvero semplice, ma anche gli aspiranti chef possono cadere nell’errore. Probabilmente il test dell’uovo è uno dei più gettonati nelle cucine dei ristoranti più famosi. Questo perché saper cucinare un uovo alla perfezione non è cosa da poco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Delle preparazioni semplici possono mettere in difficoltà anche i più abili in cucina. Abbiamo già visto ad esempio i 5 errori da evitare per avere una pasta frolla perfetta. Altra croce e delizia di tutti gli appassionati di cucina. Oggi partiremo dalle base e vedremo come preparare un uovo sodo perfetto e cotto al punto giusto.

Ecco come fare un uovo sodo alla perfezione e 1 trucco per capire quando è pronto

Metterle nel pentolino con l’acqua direttamente sul fornello? Oppure è meglio aspettare che siano a temperatura ambiente e cuocerle a bollore? Insomma tanti sono i dilemmi di un piatto tanto semplice ma che è facile sbagliare. Ma soprattutto, una volta in pentola come calcolare il momento di tirarle fuori con precisione?

Il miglior modo di cucinare un uovo sodo perfetto è sicuramente usare uova freschissime. Temperatura ambiente sarebbe l’ideale perché il raffreddamento del frigo potrebbe modificare le tempistiche. Le uova a temperatura ambiente sono anche indispensabili per una crema del tiramisù davvero cremosa e non liquida.

Quindi tiriamo fuori dal frigo l’uovo una decina di minuti prima di cuocerlo e mettiamolo nel pentolino. Acqua fredda o comunque a temperatura ambiente e mettiamo sul fornello a fuoco medio.

Dal momento esatto in cui vediamo spuntare le prime bollicine iniziamo a calcolare il tempo. Per un uovo sodo e non stracotto serviranno 9 minuti. Se si supera la cottura di 10 minuti si formerà l’alone verde e il tuorlo cambierà colore. Per questo motivo superati i 9 minuti bisogna mettere subito in acqua fredda o sotto l’acqua corrente l’uovo.

Un trucchetto per capire se è pronto

Può succedere di non avere tempo di tirare le uova fuori dal frigo in anticipo. Oppure presi dalla distrazione non abbiamo calcolato bene i tempi di bollore. Allora cosa fare? Tiriamolo fuori dal pentolino e facciamolo roteare su una superficie piana. Proviamo a fermarlo poi con un dito, se continua a girare il tuorlo è ancora crudo. Se invece si ferma subito completamente è perfettamente cotto.

Quindi, ecco come fare un uovo sodo alla perfezione e 1 trucco per capire quando è pronto. Se invece preferiamo un uovo barzotto i tempi si accorciano a 7 minuti. Per un uovo alla coque invece solo 3 minuti.

Approfondimento

In tanti pensano sia cucina povera ma questa zuppa svuotafrigo è un’esplosione di gusto pronta in 20 minuti