Una pianta erbacea perenne originaria del continente asiatico, che nasce spontanea nelle zone collinari e lungo i sentieri di montagna. È diffusa largamente anche in Italia, dove è apprezzata per la sua resistenza. Si tratta di un piccolo arbusto tondeggiante formato da fusti molto robusti, ricoperti di foglie e fiori molto decorativi.

Ecco la pianta ornamentale che sembra lavanda ma ha il profumo della salvia

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta molto affascinate che prende il nome di Perovskia atriplicifolia.

Un piccolo arbusto molto simile alla lavanda. Composto da fiori molto profumati, riuniti in spighe, caratterizzati dal colore blu e azzurro-viola. Anche le foglie sono molto particolari e unicamente ornamentali. Il loro colore tende al verde-grigio e se stropicciate emanano un profumo molto gradevole, che ricorda quello della salvia.

La fioritura della Perovskia atriplicifolia inizia in primavera e termina a fine estate.

Una pianta molto resistente

Proprio come questa pianta dai colori mozzafiato, anche la Perovskia atriplicifolia è molto resistente e non necessita di particolari cure. Ama il sole per molte ore al giorno e non teme il caldo estivo. Anche il freddo non è un ostacolo per la sua crescita, basta provvedere ad una corretta pacciamatura in grado di proteggere le radici dal gelo.

La Perovskia atriplicifolia è un arbusto molto rustico dotato di radici gradi e robuste. La pianta non necessita di innaffiature costanti, infatti nei mesi invernali basta solo l’acqua piovana. Mentre delle stagioni molto calde, ha bisogno di un apporto idrico maggiore e più frequente.

Si adatta facilmente a qualsiasi tipo di terreno, purché sia ben drenato. Questo per evitare malattie e problemi alle radici.

Questa pianta può essere coltivata facilmente anche in vaso, a condizione che questo sia grande abbastanza per contenere le radici. In questo caso le innaffiature dovranno essere più frequenti.

La Perovskia atriplicifolia è una pianta molto utilizzata anche per creare delle bellissime siepi in giardino.

Malattie

La Perovskia atriplicifolia è molto apprezzata per la sua resistenza e le sue particolari caratteristiche. Infatti ecco la pianta ornamentale che sembra lavanda ma ha il profumo della salvia.

Come poc’anzi affermato, questa pianta teme molto i ristagni di acqua. Perciò, per proteggere le radici dalle gelate e dalla neve, interveniamo con una corretta pacciamatura.

La Perovskia atriplicifolia teme anche l’attacco di afidi e parassiti, in particolare della cocciniglia che si nutre della linfa contenuta nelle foglie. In questi casi, possiamo intervenire con dei prodotti chimici o degli antiparassitari naturali.