Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma quando cuciniamo dobbiamo abbinare i cibi secondo alcuni criteri.

Per assorbire al meglio le sostanze nutritive degli alimenti ritenuti sani dobbiamo accostarli ad altri, che ne aiutano l’assimilazione.

In questo articolo riprendendo alcuni studi pubblicati di recente su alcune riviste, spieghiamo come abbinare nel modo giusto i cibi a tavola per avere più energia, dormire meglio e stare bene in salute.

Accostare bene i cibi a tavola ci consente di affrontare la giornata con maggiore energia, riusciamo a dormire di più, digeriamo meglio, ne trae beneficio l’intestino e gestiamo meglio il peso corporeo.

Ecco come abbinare nel modo giusto i cibi a tavola per avere più energia, dormire meglio e stare bene in salute.

Gli abbinamenti da fare

L’aglio

L’aglio e il finocchio si aiutano reciprocamente a combattere le malattie degenerative.

Inoltre, se dopo aver mangiato del cibo contenente aglio abbiamo intenzione di uscire per trascorrere una serata in compagnia, sgranocchiare un finocchio ci consentirà di eliminare il cattivo odore dalla bocca.

Il limone

La vitamina C aiuta l’assorbimento del ferro dai cibi che ne contengono.

È bene condire con il succo di limone: gli spinaci, la carne, i legumi, i cavoli, ecc.

Le spezie e le erbe aromatiche

Aggiungere le erbe aromatiche e le spezie ai vegetali vuol dire potenziare gli effetti degli antiossidanti, che essi contengono.

La frutta secca

La frutta secca e i semi oleosi come quelli di zucca, semi di lino o di girasole, contengono la vitamina E.

Possiamo potenziare l’effetto della vitamina E assumendo il resveratrolo contenuto nella buccia dell’uva, nelle bacche scure (mirtilli), nelle arachidi, nel vino. Bere un po’ di vino rosso accompagnato da due noci è gustoso e salutare. Ricordiamo che la vitamina E fa bene al cuore, alla circolazione, e al cervello.

L’olio extravergine

Condire i pomodori e le carote con l’olio extravergine aiuta il licopene dei pomodori e il betacarotene delle carote ad essere assorbito meglio.

Quelli da non fare

Uova con gli spinaci

Meglio non accostare alle uova, degli asparagi, delle zucchine o altro.

Mangiarle con gli spinaci ci fa rallentare l’assorbimento del ferro contenuto nell’uovo.

Carne e formaggi

Meglio non accostare la carne ai formaggi e alle uova. La caseina del latte tende ad assorbire le proteine della carne rendendola poco digeribile.

Altri abbinamenti da non fare sono uova e formaggio e uova e prosciutto, perché potrebbero creare problemi di digestione.

Il caffellatte

Se vogliamo trascorrere la giornata in forma e restare attivi è opportuno evitare di fare la colazione con il caffellatte.

Queste due bevande, se bevute assieme, sono difficili da digerire: occorrono ben tre ore per farlo.

Le bevande alcoliche

Durante i pasti sarebbe opportuno bere solo acqua, perché le bevande alcoliche diminuiscono la digestione del pane, della pasta, delle patate e di tutti gli altri cibi che contengono amido. In più, l’alcol diminuisce l’assorbimento del ferro.