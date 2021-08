Finalmente siamo riusciti a rilassarci. Tante le ansie accumulate in questi anni e purtroppo, non sono ancora finite. La chiusura a cui ci ha costretto il Covid ha tolto tanto alle persone che hanno dovuto trovare altri modi di comunicare. Infatti, abbiamo visto molte scene di persone che cantavano sui balconi, come sempre la musica ci viene in aiuto nei momenti bui. Ma cosa ci ha aiutato davvero in questi anni? La comunicazione su internet con amici e colleghi, il lavoro da svolgere a casa e poi moltissimo i libri. Infatti, in pochi immaginano che leggere questo libro può rappresentare un viaggio suggestivo.

Preziose vie di fuga

Certamente, i libri hanno avuto un ruolo importante nelle nostre giornate e, con un po’ di tempo in più, siamo riusciti a dedicarci alla lettura. Di solito, non accade nella vita frenetica di tutti i giorni avere tutto questo tempo per noi. I libri hanno rappresentato davvero degli amici vicini che ci facevano compagnia. Sono loro che ci hanno portato fuori da casa in un’avventura o in un’altra città.

Nel 2021 molte le novità nel panorama dei romanzi. Il premio Strega anche quest’anno ha premiato gli autori di cinque storie originali che vale la pena leggere. Il panorama della narrativa è molto vasto quest’anno con romanzi di ottima qualità. In questo articolo parleremo di una scrittrice che fa parte della rosa dei cinque finalisti del premio Strega. Maria Grazia Calandrone con “Splendi come vita”

Storia

È una storia che la scrittrice sceglie di raccontare attraverso articoli di giornali. È la storia di una bambina che ha patito il suicidio dei suoi genitori e che si è trovata sola e poi adottata da due personalità del mondo politico. La scrittrice, nel raccontare il rapporto con la madre, apre la strada ad una esplorazione psicologica, filosofica ed esistenziale descrivendo un’epoca particolare di un’Italia fragile.

Questa storia è un inno alla vita in tutte le sue sfumature. Attraverso la complessità dei tormenti e delle gioie descrive i sentimenti così come sono teneri e complessi. La lettura di questo libro è una lunga lettera alla madre, come un lungo percorso da raccontare nel descrivere l’amore e la vita. Si consiglia di leggere un altro libro che potrebbe essere altrettanto interessante in questo articolo “Ecco uno dei migliori libri del 2020 consigliato per una lettura piacevole e rilassante prima di andare a dormire.”