È sempre piacevole avere un buon odore, ma, si sa, l’estate ci mette a dura prova, per via della sudorazione. Non sempre i deodoranti che sono in commercio fanno al caso nostro. Molti contengono alcool, che può irritare la pelle, altri hanno il profumo, che può avere effetti allergizzanti. Ecco come preparare un deodorante naturale efficace e perfetto per andare al mare.

Il sudore, un fenomeno del tutto naturale

È normalissimo sudare. È la risposta del nostro organismo al caldo, ma anche alle emozioni. Con la sudorazione, il nostro corpo regola la sua temperatura interna, permettendo di mantenere uno stato di benessere. Di per sé il sudore non ha odore, ma permette la proliferazione dei batteri, causa del suo tipico cattivo odore. Per questo è importantissima l’igiene, in quanto con essa eliminiamo questi batteri.

Spesso, però, non basta. Abbiamo, quindi, bisogno di un prodotto che ci lasci una sensazione di freschezza e profumo. Ecco che la nostra Redazione propone ai suoi lettori due deodoranti da fare in casa, perfetti anche nelle situazioni più estreme, come quando siamo in spiaggia.

Come preparare un deodorante naturale efficace e perfetto per andare al mare

Per un deodorante liquido occorreranno:

4 cucchiai di bicarbonato di sodio;

acqua distillata q.b.;

40/50 gocce di olio essenziale di menta;

2 gocce di olio essenziale di tea tree.

Basta mescolare tutti gli ingredienti in un recipiente e farli riposare un’oretta. Inserire, poi, il tutto in un contenitore spray, agitandolo prima dell’uso. L’olio essenziale di menta può essere sostituito da quello che più ci piace, magari anche con un mix di olii profumati. L’olio essenziale di tea tree, invece, funge da antibatterico.

Chi, invece, preferisce un deodorante solido dovrà procurarsi:

2 cucchiai di bicarbonato di sodio;

2 cucchiai di amido di mais;

1 cucchiaino di cera d’api;

2 cucchiai di olio di cocco;

5 gocce di tea tree;

10 gocce di olio essenziale a scelta.

Bisogna sciogliere a bagnomaria la cera d’api e l’olio di cocco. Una volta sciolti basta aggiungere il resto degli ingredienti, mescolare bene e travasare nel contenitore finale.