Con il diffondersi della pandemia e della più recente variante Delta le esigenze dei turisti italiani sono radicalmente cambiate. È infatti diventato sempre più importante riuscire a passare delle vacanze serene lontani dal turismo di massa.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare alcuni piccoli paradisi sereni e soprattutto poco frequentati. Infatti, queste spiagge bellissime, sono perfette per passare le vacanze di agosto lontano dal turismo di massa. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Passare vacanze tranquille non è più un optional

Agosto è sicuramente il mese più gettonato da parte dei turisti per passare delle tranquille e serene vacanze estive. Al contrario di quanto succedeva in passato, però, al giorno d’oggi in molti decidono di evitare luoghi affollati e dominati dalla movida estiva.

Meglio, quindi, dirigersi verso piccole mete poco conosciute dai turisti ma non per questo meno belle da visitare.

Ad esempio, poco distante da Montemarcello, piccola frazione di Ameglia, si trova una spiaggia tanto bella quanto poco accessibile. Parliamo di Monte Corvo, piccolo lido raggiungibile affrontando un ripido e tortuoso sentiero. Proprio qui sarà possibile trovare la tranquillità e passare delle giornate stupende e soprattutto lontane dalla folla.

Queste spiagge bellissime sono perfette per passare le vacanze di agosto lontano dal turismo di massa

Gli amanti della Toscana non dovrebbero invece perdersi la possibilità di visitare una piccola isola tanto bella quanto incontaminata: Giannutri. In questo piccolo lembo di terra si nasconde infatti Cala Maestra, bellissima spiaggia in cui l’acqua incontaminata si incontra con i ciottoli levigati dal mare.

Se invece non si vuole proprio rinunciare alla comodità di trovarsi vicini ad un centro abitato si potrà visitare Termoli. Questa piccola perla molisana è infatti poco conosciuta e frequentata, nonostante nasconda bellissime spiagge come quella di Sant’Antonio.

Approfondimento

