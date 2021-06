Una pianta affascinante, perfetta da regalare e da tenere in casa. Con la sua armonia ed eleganza abbellisce e rende unica ogni stanza.

Dai fiori colorati, carnosi e di diverse forme. Se curata nella maniera giusta fiorisce più volte donandoci la sua bellezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le sue origini sono tropicali, quindi, per crescere sana e forte, deve essere circondata da un ambiente umido, soleggiato e riparato d’inverno.

Basta solo questa pianta raffinata ed elegante per purificare l’aria e combattere lo stress

Una pianta che viene coltivata in vaso e che da sempre è un regalo molto gradito. Parliamo delle orchidee, belle, eleganti e che svolgono un compito davvero speciale.

Se posizionate in casa o in ufficio, come tutte le piante, trasformano l’anidride carbonica in ossigeno, favorendo, così, una migliore qualità dell’aria.

Non solo, le orchidee sono capaci di purificare l’aria circostante. Infatti assorbono tracce, una sostanza dannosa che si trova nelle colle, nelle vernici e nei detergenti chimici che si usano per le pulizie di casa: lo xilene. Questa sostanza si sprigiona nell’aria e viene respirata dall’uomo creando dei malesseri, come mal di testa e spossatezza.

L’orchidea, quindi, assorbe e purifica l’aria da queste sostanza nocive.

Una pianta che migliora l’umore

Le orchidee sono piante così belle che appagano la vista e calmano gli animi. Posizionate in casa e soprattutto in camera da letto, aiutano a creare un ambiente rilassato, donando un senso di pace e tranquillità.

Con i fiori eleganti e i colori accesi, non solo abbelliscono l’ambiente, ma migliorano l’umore, allontanano lo stress e favoriscono un riposo sereno.

L’orchidea sembra una pianta così delicata, ma in realtà, come abbiamo visto, è una vera forza della natura. Capace di risolvere molti problemi in casa e alla nostra salute.

Ecco perché basta solo questa pianta raffinata ed elegante per purificare l’aria e combattere lo stress.