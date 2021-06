Un nuovo studio statunitense ha dichiarato che chi ha ricevuto uno dei due vaccini a mRNA potrebbe essere coperto per molto tempo. Le risultanze dello studio, già revisionato, sono state pubblicate sull’autorevole rivista Nature. Quindi, ecco la notizia straordinaria per coloro che hanno fatto il vaccino Pfitzer e Moderna. La protezione dal Covid 19 da loro fornita potrebbe addirittura durare anni. Il riscontro si è avuto nei guariti a cui è stato somministrato un richiamo con Pfizer o Moderna. Ebbene, in essi si viene generare una risposta immunitaria più forte del previsto.

Vaccini Pfizer e Moderna, notizia

Il risultato della ricerca è molto incoraggiante perché, solitamente, dopo la vaccinazione, le difese cominciano a ridursi. Naturalmente, la copertura prolungata ci sarebbe a condizione che il coronavirus non si evolva troppo dal ceppo originario. La conferma a queste verità sta provenendo anche dai riscontri scientifici sulla resistenza dei vaccini alle varianti. In particolare, si ci è concentrati sulla risposta immunitaria contro tre delle varianti del Coronavirus, inclusa la Beta. Ebbene, si sono rilevati alti livelli di anticorpi prodotti dai vaccini anche in questi casi. Anche la risposta alla variante Delta che attualmente è quella che preoccupa di più è stata incoraggiante.

Ecco la notizia straordinaria per coloro che hanno fatto il vaccino Pfitzer e Moderna

Sulla questione è intervenuto anche l’immunologo Clerici, dell’Università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi. Egli ha commentato sulla rivista Adnkronos Salute, deducendo l’importanza di questi studi. Grazie ad essi, infatti, verrebbe confermato che in questo virus non vi è nulla di peculiare, sul piano immunologico. Ciò che continua a preoccupare è, tuttavia, la variante Delta Plus rispetto alla quale non è ancora stata testata l’efficacia dei vaccini. Essa è oramai abbastanza diffusa in quanto arrivata in molti Stati europei, tra cui l’Italia.