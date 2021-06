È in Sicilia questo angolo di paradiso poco conosciuto circondato da un mare caraibico

Frastagliate o rettilinee?

Sabbiose o di ghiaia?

Di culto o alternative?

Tutti possono trovare la spiaggia dei propri sogni lungo la Costa Saracena, un tratto di litoranea che si sviluppa da Capo Milazzo a Capo D’Orlando. L’unico problema? Avere l’imbarazzo della scelta.

E già, perché quello che rende ancora più affascinante un viaggio in questo pezzo di isola, è che sia ancora poco battuta. Ad eccezione di Milazzo o di Tindari, tra i luoghi forse più conosciuti, lungo la Costa Saracena è ancora possibile scoprire luoghi selvaggi e angoli da sogno inesplorati.

Qui si aprono alla vista panorami da togliere il fiato, terrazze a strapiombo sul blu e un entroterra sorprendente. Tante ancora le tracce di una storia antica ma che non ha perso il suo fascino: teatri greci e ville romane, castelli normanni e torri spagnole per passare dei quartieri arabi.

Le spiagge da segnare in agenda

La partenza è da Capo Milazzo, una penisola nell’isola, ai più conosciuta per essere il punto di partenza per raggiungere le Eolie. Qui sono tante le spiagge da vivere, da quelle più vicine al paese, come la spiaggia di Vaccarella a quella più a nord, la Baia del Trono, resa unica per i suoi sassolini bianchi e neri. Ma la vera meraviglia di Milazzo è la Piscina di Venere, un bacino turchese racchiuso tra rocce frastagliate, come una conca a sfioro naturale.

Le sorprese regalate dalla Costa Saracena continuano senza pausa. Dopo aver superato la bellissima playa di Patti, a mezz’ora di auto da Milazzo, in direzione ovest, si raggiunge il promontorio di Capo Calavà, i cui massi levigati sprofondano in acque caraibiche. E ancora, merita una sosta la spiaggia di Brolo, sovrastata da uno dei castelli di Federico II. Qui si incontra San Gregorio, per molti la spiaggia più bella di Capo d’Orlando, tanto da ispirare Gino Paoli nel comporre “Sapore di sale”.

