In questo periodo dell’anno molti di noi sognano ad occhi aperti dove trascorrere le vacanze estive. Non possiamo certo dire che manchino le alternative, il nostro pianeta ci offre migliaia di mete da sogno che una volta nella vita dovremmo conoscere. Per quanto riguarda le spiagge possiamo dire che ne esistono alcune davvero di una bellezza mozzafiato.

Uno dei paesi più interessanti per quanto riguarda le spiagge e il mare è sicuramente il Brasile. Ricco di una costa lunghissima, offre destinazioni da sogno un mare perfetto e spiagge immense. Oggi vedremo dove si trova questa laguna tropicale in cui si può dormire nelle amache in mezzo al mare.

Una meta da sogno per chi ama il mare

Nella costa nord del Brasile si trova una città che si chiama Jericoacoara, nello stato del Cearà. A pochi chilometri dalla città si trova un luogo incredibile, la Laguna del Paradiso.

In questa laguna la sabbia è dorata, il mare piatto e tiepido e il panorama da cartolina, un vero e proprio paradiso. In pochi lo sanno ma in questa spiaggia ci sono delle amache attaccate a dei pali in mezzo all’acqua, in cui si può dormire e riposarsi.

Celebre per questa particolarità, questa spiaggia è una delle più belle che possiamo trovare.

Ecco dove si trova questa laguna tropicale in cui si può dormire nelle amache in mezzo al mare

Se saremo mai così fortunati da fare un viaggio in Brasile non dobbiamo assolutamente perderci le spiagge da sogno del nord di questo Paese, incontaminate e non prese all’assalto dal turismo di massa.

Potremo vivere il nostro sogno, dormire in un’amaca in mezzo all’acqua calda mentre ci abbronziamo sorseggiando l’acqua di cocco appena raccolto dall’albero, più paradiso di così…

Approfondimento

In questo articolo abbiamo parlato di un’altra incredibile meta situata in Brasile che secondo gli esperti andrebbe conosciuta almeno una volta nella vita.