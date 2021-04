Con il passare del tempo donne e uomini iniziano a ricercare delle soluzioni cosmetiche per rallentare i primi segni di invecchiamento. Questo processo del tutto naturale che prima o poi tocca a tutti è un fatto comune per ambo i sessi.

In commercio esistono tantissimi prodotti che rispondo a questo bisogno profondo di una pelle sempre giovane ma è anche vero che sono molto costosi. Per questo motivo, in moltissimi, al posto di spendere tanto in prodotti industriali preferiscono ricorrere a ciò che la Natura ci offre.

Esistono tante maschere naturali che combattono i primi segni di espressione, le borse sotto gli occhi e idratano la pelle a fondo. Queste rispetto alle maschere industriali hanno bisogno di un applicazione costante e periodica per dare i primi risultati.

Ecco la maschera dolce e miracolosa per ridurre le rughe e le zampe di gallina sotto gli occhi per un viso giovane.

Ananas e miele

Questi due ingredienti messi insieme formano la maschera miracolosa che riduce i primi segni del tempo. L’ananas, come il miele, oltre al essere utilizzato per fini gastronomici presenta delle proprietà che mantengono la pelle giovane. Questo frutto è ricco d’acqua e grazie a ciò contribuisce a mantenere la naturale idratazione della pelle. Inoltre in questa è presente un’enzima chiamato bromelina che funge da antinfiammatorio e regolatore del pH corporeo. Inoltre l’ananas è ricca di agenti antiossidanti che aiutano a contrastare i radicali liberi e quindi l’invecchiamento della pelle.

Per quanto riguarda il miele, invece, questo è un alimento molto prezioso per la nostra salute e risulta essere ottimo per la cura della pelle. Questo sul viso assicura idratazione senza seccare la pelle, contrasta le rughe grazie agli enzimi presenti e infine ne garantisce la sua naturale elasticità.

Procedimento

Puliamo l’ananas e tagliamo una fetta grande, successivamente tagliamola in piccoli pezzi cosi da inserirlo nel frullatore. Una volta fatto ciò aggiungiamo giusto un po’ d’acqua per permettere al frullatore di poter tritare senza bloccarsi tra i vari pezzi di ananas. Appena noteremo che il composto risulta omogeneo estraiamolo dal frullatore e trasferiamolo in un barattolo.

Adesso possiamo aggiungere cucchiai di miele e amalgamare per bene.

Applichiamo la maschera preferibilmente la sera, dopo aver pulito il viso seguendo la nostra beauty routine e lasciamo in posa per una ventina di minuti. Se applicato con costanza noteremo gli effetti di questi due ingredienti sulla nostra pelle e ne resteremo sicuramente entusiasti.

