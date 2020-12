Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Uno è un ortaggio e uno è un frutto. Ma insieme sono una bomba per la cura del viso. Regalano come minimo 10 anni. Quindi altro che creme super costose, il futuro della ringiovanimento è nascosto nel magico effetto di cetriolo e banana sul viso. Il potere della natura è famoso, e moltissime aziende beauty basano i loro prodotti su elementi presenti nelle piante. È quindi possibile usare la natura per la cura del corpo, dei capelli e del viso.

Il magico effetto di cetriolo e banana sul viso

Il cetriolo si usa molto spesso tagliato a rondelle e applicato sugli occhi per sgonfiare le occhiaie. Questo suo potere è dato dallo zinco che decongestiona il tessuto epidermico. Inoltre il cetriolo è pieno d’acqua, quindi idrata in profondità la pelle. Il cetriolo è possibile usarlo anche quando si hanno gli occhi stanchi, magari dopo aver passato un’intera giornata davanti al PC.

Anche la banana è un frutto molto usato per la beauty routine. Perché pieno di minerali, potassio e vitamine. Esistono infatti tantissimi prodotto skin care a base di banana. Dato che quindi entrambi, sia il cetriolo sia la banana, sono due super food per la bellezza, è arrivato il momento di unirli in una magica e fantastica maschera per rimuovere le occhiaie. Ecco quindi il magico effetto di cetriolo e banana sul viso.

Come preparare la maschera occhi

La prima cosa da fare è prendere dei cetrioli e grattugiarli. Mettere tutto in una ciotola e aggiungere poi una banana. Girare con un mestolo fino a quando non si ottiene un composto omogeneo. Ora prendere un contenitore crea ghiaccio e inserirci dentro il composto realizzato. Mettere in freezer e aspettare circa 30 minuti che questo si ghiacci. Una volta ghiacciato è pronto per essere messo nella zona sotto gli occhi e dire addio alle occhiaie. Rimedio ovviamente da non utilizzare se si hanno delle allergie a questi due super food o se si ha una pelle molto sensibile.

