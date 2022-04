Non è difficile riuscire ad accumulare grosse cifre partendo da zero e investendo un capitale di qualche euro. I risparmiatori che hanno messo via grandi capitali hanno tre caratteristiche comuni. Coloro che hanno ammassato grosse fortune hanno sfruttato l’interesse composto, hanno applicato una strategia di lungo periodo, hanno avuto pazienza e costanza. Applicando questa formula ed individuando gli strumenti adatti, chiunque può riuscire ad ottenere gli stessi risultati. E allora ecco la magia che come offre la possibilità di riuscire ad accantonare oltre 200.000 euro, senza nessun capitale di partenza e utilizzando un risparmio di 3 euro al giorno.

Chiunque può accumulare 3 euro al giorno, l’equivalente di un cappuccino e una brioche al bar, o volendo di poco più di 2 caffè. Chi riesce a mettere via questa cifra giornaliera, può accumulare un capitale di 90 euro al mese. Chi ha risparmiato questo capitale cosa può farci? Lo può investire in strumenti finanziari attraverso un piano di accumulo. Quindi il risparmiatore intelligente e furbo una volta al mese programma di investire questi soldi in uno strumento finanziario.

Ecco la magia che permette di trasformare 3 euro al giorno in 200.000 euro adottando questa semplice strategia

Investire 90 euro al mese quanto può rendere in 30 anni? Prima di verificare quali rendimenti si possono ottenere stabiliamo una pietra di paragone. Supponiamo che il risparmiatore decida di mettere i 3 euro al giorno in un salvadanaio, o sotto il materasso. Quanti soldi avrà accumulato alla fine dei 30 anni? L’aritmetica ci dice che con 3 euro al giorno si possono risparmiare 1.095 euro in 365 giorni. Questo importo moltiplicato per 30 anni diventa 32.850 euro.

Adesso supponiamo che il nostro investitore trovi uno strumento che renda il 5% all’anno e che ogni mese investa in questo strumento 90 euro. Quanto avrà accumulato alla fine dei 30 anni? Il calcolo dell’interesse composto ci dice che investendo 90 euro al mese per 30 anni al 5% all’anno si ottengono circa 75.000 euro. Oltre 42.000 euro di questi soldi viene da interessi sul capitale.

Stupirà scoprire come si può ottenere una cifra di 2 volte e mezzo maggiore investendo in uno strumento che rende il 10% all’anno. Chi investe 90 euro al mese per 30 anni al rendimento del 10% all’anno, può ottenere 205.000 euro circa. Di questi, 172.000 euro sono di interessi. Ecco la magia che trasforma 3 euro al giorno in 200.000 euro.

Ma se è veramente possibile riuscire ad ottenere queste cifre con un capitale ridottissimo, perché molti non seguono questa strategia? Perché la maggior parte delle persone non conosce le opportunità offerte dal mercato finanziario e preferisce lasciare i soldi sul conto corrente.

Quali sono gli strumenti rendono il 10% all’anno?

Ma ecco la magia di questo investimento. Qualcuno potrebbe anche domandarsi come sia possibile trovare uno strumento che renda nel tempo il 10% all’anno. Non ci è dato di sapere il futuro, ma possiamo studiare il passato. Se uno strumento ha reso negli ultimi 10 anni una media del 10%, potrebbe riuscire ad ottenere un simile risultato anche nei prossimi 10 anni. Ci sono molti ETF quotati sul mercato che nel passato hanno reso il 10% l’anno di media, ma anche di più.

Per esempio l’ETF Vanguard (VOO) negli ultimi 10 anni ha avuto un rendimento del 15% annuo. Ma ci sono molti altri ETF che hanno avuto rendimenti interessanti. Per esempio l’Exchange traded fund Invesco Technology S&P US Select Sector (XLKS) negli ultimi 5 anni ha avuto un rendimento superiore al 22% all’anno.

Gli ETF sono strumenti d’investimento pensati per piccoli risparmiatori. Possono essere acquistati in Borsa esattamente come le azioni e sono perfetti per strategia di accumulazione con piccoli versamenti mensili.

