Ecosuntek è un titolo azionario in bilico tra ribasso e rialzo. I livelli da monitorare con attenzione

Prima di affrontare il discorso sugli scenari più probabili per le azioni Ecosuntek, facciamo notare due aspetti che vanno tenuti in debita considerazione nel caso ci si voglia approcciare a un investimento sul titolo.

La capitalizzazione di Ecosuntek è inferiore ai 17 milioni di euro e gli scambi medi giornalieri sono inferiori ai 15.000 euro. Questa poca attività sul titolo si traduce in una probabilità di oltre il 10% di avere una seduta di Borsa aperta senza che ci siano scambi. Questo aspetto è particolarmente critico in quanto mette l’investitore di fronte al fatto che potrebbe trovarsi nell’impossibilità di vendere o acquistare azioni se non a prezzi molto distanti da quelli correnti. Tutto questo, poi, si traduce in un aumento della volatilità sul titolo. Negli ultimi 3 mesi, infatti, le azioni Ecosuntek sono state più volatili del 75% dei titoli italiani muovendosi del +/- 8 settimanalmente.

Dal punto di vista grafico Ecosuntek è un titolo azionario in bilico tra ribasso e rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, ci sono due livelli 9,1752 euro e 11,4 euro che stanno contenendo le quotazioni da fine 2021 in un ampio range laterale.

A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura settimanale potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo, linea tratteggiata, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 14,40 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 17,40 euro. Al ribasso (linea continua), invece, l’obiettivo più vicino si trova in area 7,80 euro. A seguire, poi, gli altri probabili obiettivi indicati in figura dalla linea rossa.

Dal punto di vista della valutazione le azioni Ecosuntek sono fortemente sopravvalutate qualunque sia l’indicatore considerato. Fa eccezione il fair value che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Il titolo Ecosuntek (MIL:ECK) ha chiuso la seduta del 27 aprile a quota 9,80 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

