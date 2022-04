Uno dei piatti stranieri più apprezzati dagli italiani è di certo il sushi. Arrivato nel nostro Paese meno di venti anni fa, ora è una vera e propria passione per molti di noi. L’unico problema che questo piatto tipico del Giappone possiede è di certo il costo elevato. Nei ristoranti si spende solitamente un prezzo superiore alla media e facilmente si superano i 30 euro a testa. In realtà il sushi è un piatto che può essere preparato in casa senza fatica, se solo conosciamo i giusti accorgimenti. Ecco come mangiare un intero pasto a base di sushi con pochi soldi.

L’importanza del pesce freschissimo

Se amiamo il sushi, ma non possiamo permetterci di spendere con frequenza per andare a mangiarlo, dobbiamo imparare a cucinarlo. A differenza di quanto la gente crede, non è affatto complicato. La cosa più importante è semplicemente usare del pesce freschissimo che sia stato abbattuto, per evitare rischi. Possiamo facilmente trovare al supermercato filetti di salmone, di branzino e di tonno con queste caratteristiche.

Poi, dovremo procurarci del riso, dell’aceto di riso, dell’alga nori e i vegetali che preferiamo. A questo punto non ci resta che cuocere il riso, condirlo con l’aceto e lo zucchero e lasciarlo raffreddare. A questo punto possiamo tagliare il pesce in modo da ottenere delle fettine sottili. Ora potremo creare dei sushi rolls, dei nigiri e degli hosomaki. Possiamo seguire dei tutorial su internet e liberare la fantasia. Sperimentiamo con salse e semini, frutta esotica e verdure di stagione.

Ecco come mangiare un intero pasto a base di sushi con meno di dieci euro grazie a questo semplice trucco

Per creare un pasto davvero completo possiamo anche preparare un’insalata wakame, perfetto abbinamento per il nostro pasto giapponese. Non dovremo fare altro che reidratare le alghe e condirle con limone e semi di sesamo. A questo punto, possiamo servire ogni portata in tavola e mettere a disposizione degli invitati abbondante salsa di soia.

Contando il prezzo del pesce e delle materie prime, abbiamo speso meno di dieci euro a testa, per un piatto completo buono come quello del ristorante e anche di più. Noteremo come il pesce avrà un sapore più intenso e buono e non riusciremo più a farne a meno.

