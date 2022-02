Nonostante ci sia un meteo ballerino, per cui un giorno fa caldo e quello dopo fa freddo, la direzione è quella della primavera. Il sole bacia la pelle delle persone e l’allergia il naso degli sfortunati. Perché sì, se da una parte la primavera porta con sé tanta bellezza, dall’altra porta anche il tanto odiato polline. Per fortuna esistono gli antistaminici.

Cosa indossare allora per la prossima stagione primaverile? Avevamo visto già un super accessorio che sta spopolando e che è spopolato nei look streetstyle della Fashion Week milanese. Stiamo parlando della fascia per capelli. Fascia che, però, non dobbiamo comprare ma possiamo fare comodamente a casa. Come? In questo articolo avevamo spiegato passo passo come realizzarne una da una vecchia T-shirt.

Ma oltre alla fascia per capelli, che è quindi un accessorio per il capo, abbiamo anche una giacca super chic da indossare. Una giacca che è un capo iconico della moda e soprattutto di un brand francese.

La giacca iconica da indossare in primavera

Stiamo parlando della giacca in tweed. Questa giacca è riconoscibile da lontano, infatti appena la si vede, subito la si collega al marchio francese Chanel. Una giacca realizzata dalla fondatrice Coco, ancora oggi presente nelle collezione di Virginie Viard, passata anche nelle collezioni di Karl Lagerfeld. Una giacca morbida, confortevole ed elegante, realizzata in tweed. Questo tessuto al tempo era utilizzato solo ed esclusivamente per l’abbigliamento maschile, ma grazie alla genialità di Chanel entra nel guardaroba femminile. Una giacca quindi che è storia. Ovviamente oggi Chanel non è l’unica maison che realizza questa tipologia di giacca. Il capo per lei in tweed è comparso poi in varie collezioni di tantissimi designer, con tagli diversi, colori diversi e anche tessuti diversi ma il pensiero sempre a Coco ci riporta.

Ecco la giacca da donna elegante e chic che viene dal passato da indossare per la prossima primavera

In produzione quindi arriva anche da Etro, che realizza una giacca in misto cotone, caratterizzata da un motivo a quadretti realizzato ad intarsio, impreziosita da bottoni Pegaso. Anche Max&Co realizza una giacca chic in maglia di cotone a micro fantasie mouliné. Presenta una silhouette boxy-chic ed è bordata di passamanerie sfrangiate e chiusa da bottoni in metallo light gold.

Balmain invece realizza la sua giacca in tweed colorato. Ha bottoni con logo stampato in rilievo, un colletto tondo e quattro tasche. Bottega Veneta ne realizza invece una in tweed con uno scollo ampio e chiusura frontale con bottoni e due tasche con patta sul petto. Ed ecco la giacca da donna elegante e chic che sta tornando di moda. Ovviamente sul mercato ci sono tantissimi modelli, qui ne sono stati elencati alcuni, la scelta sta a noi!

