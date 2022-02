Sta sfilando la moda a Milano. Quella che ora vediamo in passerella è la collezione autunno-inverno 2022-23. Tantissimi i brand che hanno presentato le loro collezioni con ospiti di eccezione. Da Gucci c’era Rihanna, da Prada Kim Kardashian, da Etro Chiara Ferragni e anche tanti nuovi volti che vengono dal mondo di TikTok.

Se da una parte la moda sta proponendo quelle che saranno le collezioni future e che vedremo in negozio quest’estate, non è detto che alcuni trend non si possano già attuare. Ad esempio da Sunnei, che ha organizzato una sfilata di corsa, nel verso senso della parola, dove le modelle correvano invece di sfilare, un grande accessorio è stata la fascia per capelli.

Anni fa, Prada aveva riportato il cerchietto in raso con dei preziosi. Oggi torna invece la fascia per capelli, che non deve per forza servire per andare a correre, ma possiamo usarla come accessorio trendy dell’estate. Magari mentre siamo seduti sul lettino in spiaggia oppure in piscina.

Ecco come realizzare con delle vecchie T-shirt il nuovo trend della primavera

E se abbiamo delle vecchie T-shirt, non buttiamole assolutamente perché possiamo usarle nuovamente con un pochino d’ingegno. La T-shirt vecchia, quella che magari non usiamo più, che ci sta male o che non va più di moda tendiamo spesso a darla via. Ma con le vecchie maglie possiamo fare molte cose. Ad esempio possiamo creare delle buste della spesa. Basta cucire tra di loro le parti della maglietta e usare la parte circolare, dove va la testa, come ingresso per la busta.

Ma con le vecchie T-shirt possiamo anche creare delle fasce per capelli. Non pensiamo però a quella mega fascia sulla fronte, per cui l’idea è quella di tagliare una striscia di T-shirt e metterla sulla fronte e poi legarla dietro sul collo. Ma possiamo creare delle bellissime fasce per capelli.

Per prima cosa dunque dobbiamo scegliere la vecchia T-shirt. Prendiamoci tutto il tempo necessario, perché dire addio ad una maglia può essere difficile. Tagliamo poi una parte della maglietta, pieghiamola e otterremo diverse strisce. Più strisce riusciamo ad avere più fasce faremo. Poi uniamole formando una treccia o anche facendo dei nodi. Regoliamo le dimensioni affinché sia perfetta per la nostra testa. Ecco, quindi, come realizzare con delle vecchie magliette l’accessorio di questa primavera.

